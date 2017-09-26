ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выкопали половину картошки нового урожая

27.09.2017 11:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Более половины площадей картофеля убрано в Беларуси, сообщается в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.

В Беларуси выкопали половину картошки нового урожая
© Sputnik/ Павел Вур
Осенние ярмарки: картофель по 35 копеек покупать не торопятся

Так, по состоянию на утро 27 сентября в республике было убрано 50,1% площадей картофеля, что составляет 15,3 тысячи гектаров. Сельхозпредприятия и фермеры накопали 484,5 тысячи тонн картофеля. 

В разрезе регионов на первом месте Минская область с урожаем в 148,9 тысячи тонн, более 80 тысяч тонн картофеля уже получено в Могилевской и Брестской областях, меньше всего пока урожай в пострадавшей в этом году от холодов и дождей Витебской области.

Также в Беларуси убрано 27,7% площадей сахарной свеклы, урожай на утро среды составил более 1,2 миллиона тонн.

По прогнозам Минсельхозпрода, в текущем году в Беларуси урожай картофеля должен составить около 1,1 миллиона тонн.

В начале лета, из-за дождей и холодной погоды, белорусские ученые-картофелеводы отмечали, что с урожаем картофеля могут быть проблемы, поскольку идет развитие различных заболеваний этой сельхозкультуры. Однако уже в середине лета Минсельхозпрод и вице-премьер Беларуси Михаил Русый опровергли эту информацию, заявив, что картофеля в этом году хватит и белорусам, и тем, кто покупает белорусскую картошку по экспорту.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские аграрии уже собрали более 480 тысяч тонн картофеля, лидирует по уборке Минская область.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Выборы лидера БНФ: многодетный отец, экс-кандидат в президенты и ипэшник, "садивший" портрет Ермошиной в клетку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика