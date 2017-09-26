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В Беларуси выкопали половину картошки нового урожая
27.09.2017 11:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Более половины площадей картофеля убрано в Беларуси, сообщается в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.
© Sputnik/ Павел Вур
Так, по состоянию на утро 27 сентября в республике было убрано 50,1% площадей картофеля, что составляет 15,3 тысячи гектаров. Сельхозпредприятия и фермеры накопали 484,5 тысячи тонн картофеля.
В разрезе регионов на первом месте Минская область с урожаем в 148,9 тысячи тонн, более 80 тысяч тонн картофеля уже получено в Могилевской и Брестской областях, меньше всего пока урожай в пострадавшей в этом году от холодов и дождей Витебской области.
Также в Беларуси убрано 27,7% площадей сахарной свеклы, урожай на утро среды составил более 1,2 миллиона тонн.
По прогнозам Минсельхозпрода, в текущем году в Беларуси урожай картофеля должен составить около 1,1 миллиона тонн.
В начале лета, из-за дождей и холодной погоды, белорусские ученые-картофелеводы отмечали, что с урожаем картофеля могут быть проблемы, поскольку идет развитие различных заболеваний этой сельхозкультуры. Однако уже в середине лета Минсельхозпрод и вице-премьер Беларуси Михаил Русый опровергли эту информацию, заявив, что картофеля в этом году хватит и белорусам, и тем, кто покупает белорусскую картошку по экспорту.
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Белорусские аграрии уже собрали более 480 тысяч тонн картофеля, лидирует по уборке Минская область.
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