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Беларусь и Сибирский федеральный округ в 2017 году могут выйти на товарооборот в $1 млрд - Кобяков
27.09.2017 11:36 — Новости Экономики | БелТА
Во время встречи
27 сентября, Новосибирск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сибирский федеральный округ по итогам 2017 года могут выйти на товарооборот в $1 млрд, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с полномочным представителем Президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас есть все предпосылки, чтобы выйти на товарооборот в $1 млрд с Сибирским федеральным округом", - сказал Андрей Кобяков. За семь месяцев 2017 года товарооборот Беларуси и сибирского региона достиг практически $600 млн.
По мнению премьер-министра, перспективным направлением является развитие промышленной кооперации. Примеры такого сотрудничества уже есть: в июне этого года в Новосибирске на российско-белорусском предприятии выпущен первый трамвай.
Сергей Меняйло в свою очередь подтвердил заинтересованность сибирского региона во взаимовыгодном сотрудничестве с Беларусью.
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27 сентября, Новосибирск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сибирский федеральный округ по итогам 2017 года могут выйти на товарооборот в $1 млрд, заявил премьер-министр...
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