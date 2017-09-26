Роскомнадзор не нашел экстремизма в текстах арестованных в Беларуси авторов «Регнума». Такой ответ на свой запрос в российское ведомство получили жены арестованных Павловца и Шиптенко.



Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец.​​​​​​

Коллаж TUT.BY

В ведомство супруги арестованных авторов отправили 16 материалов, опубликованных Павловцом и Шиптенко на «Регнуме», Lenta.Ru и EurAsia Daily.

— В Роскомнадзор мы отправили публикации, в которых экспертная комиссия нашла признаки экстремизма. Они же легли в основу обвинения Юры и Сергея, — объясняет супруга одного из арестованных Любовь Павловец.

Роскомнадзор проанализировал содержание материалов и пришел к выводу, что в них отсутствуют признаки нарушения закона России «О средствах массовой информации», и Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», в том числе в части возбуждения национальной, либо иной розни.

«В этой связи Роскомнадзор не имеет оснований для принятия мер реагирования в отношении редакций вышеназванных средств массовой информации», — сказано в ответе ведомства.



Фото: из архива Любовь Павловец

Хронология дела «авторов Регнума»

Доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года и с тех пор находятся под арестом. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц, — от 5 до 12 лет лишения свободы).

В июне на Павловца и Шиптенко завели новое уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности.

В марте в Москве по запросу белорусских следователей задержали шеф-редактора «Регнума», белорусского гражданина Юрия Баранчика. Но экстрадиции не случилось — московский суд освободил его из-под ареста. Сам Баранчик подал прошение о политическом убежище.

Отпустить публицистов призвала организация «Репортеры без границ». Ведущие белорусские правозащитники в студии TUT.BY рассказали , что пока не видели материалов дела, достаточных для того, чтобы назвать задержанных политзаключенными. Однако глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец заявил , что, несмотря на свое несогласие с позицией обвиняемых, он считает лишение свободы «явно непропорциональным».

Экспертизы по делу — та, что легла в основу уголовного дела, и те, которые проводились в рамках следствия — вызывали нарекания жен авторов «Регнума». 24 июля все три женщины — Любовь Павловец, Ирина Шиптенко и Инна Алимкина — подали совместное ходатайство в прокуратуру. В документе они требуют освободить мужей и называют «вопиющим», что экспертизы до и во время следствия проводят одни и те же люди и что одна из экспертов — Алеся Андреева — не входила в состав комиссии по экстремизму при Мининформе на момент участия в оценке текстов. Прокуратура передала их ходатайство в СК, но оттуда пока ответа не было.

Женщины также обращались в Министерство информации, но там нарушений в проведении экспертиз не усмотрели.

Благодаря иску о защите чести и достоинства, который Юрий Павловец безуспешно подал к газете «Советская Белоруссия», стали известны подробности первой экспертизы. Его тексты, по мнению экспертов Мининформа, могли вызывать чувство возмущения у россиян по отношению к властям Беларуси и создают в обществе атмосферу нетерпимости.

Всем троим арестованным — Дмитрию Алимкину, Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко — предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Павловцу и Шиптенко — еще и по статье ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность).

Четвертому фигуранту дела, шеф-редактору «Регнума» белорусу Юрию Баранчику, который находится в Москве, заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.