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Роскомнадзор не нашел экстремизма в текстах арестованных в Беларуси авторов "Регнума"
27.09.2017 11:47 — Новости Экономики | Tut.by
Роскомнадзор не нашел экстремизма в текстах арестованных в Беларуси авторов «Регнума». Такой ответ на свой запрос в российское ведомство получили жены арестованных Павловца и Шиптенко.
В ведомство супруги арестованных авторов отправили 16 материалов, опубликованных Павловцом и Шиптенко на «Регнуме», Lenta.Ru и EurAsia Daily.
— В Роскомнадзор мы отправили публикации, в которых экспертная комиссия нашла признаки экстремизма. Они же легли в основу обвинения Юры и Сергея, — объясняет супруга одного из арестованных Любовь Павловец.
Роскомнадзор проанализировал содержание материалов и пришел к выводу, что в них отсутствуют признаки нарушения закона России «О средствах массовой информации», и Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», в том числе в части возбуждения национальной, либо иной розни.
«В этой связи Роскомнадзор не имеет оснований для принятия мер реагирования в отношении редакций вышеназванных средств массовой информации», — сказано в ответе ведомства.
Хронология дела «авторов Регнума»
Доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко были задержаны в декабре 2016 года и с тех пор находятся под арестом. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни, совершенное группой лиц, — от 5 до 12 лет лишения свободы).
В июне на Павловца и Шиптенко завели
В марте в Москве по запросу белорусских следователей
Отпустить публицистов
Экспертизы по делу — та, что легла в основу уголовного дела, и те, которые проводились в рамках следствия —
Женщины также обращались в Министерство информации, но там нарушений в проведении экспертиз не усмотрели.
Благодаря иску о защите чести и достоинства, который Юрий Павловец безуспешно подал к газете «Советская Белоруссия», стали
Всем троим арестованным — Дмитрию Алимкину, Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко — предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Павловцу и Шиптенко — еще и по статье ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность).
Четвертому фигуранту дела, шеф-редактору «Регнума» белорусу Юрию Баранчику, который находится в Москве, заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.
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Ведомство ответило на запрос жен арестованных Павловца и Шиптенко.
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