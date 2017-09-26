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Беларусь и Сибирский федеральный округ в 2017 году могут выйти на товарооборот в $1 млрд - Кобяков

27.09.2017 11:36 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и Сибирский федеральный округ в 2017 году могут выйти на товарооборот в млрд - Кобяков
Во время встречи

27 сентября, Новосибирск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сибирский федеральный округ по итогам 2017 года могут выйти на товарооборот в $1 млрд, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть все предпосылки, чтобы выйти на товарооборот в $1 млрд с Сибирским федеральным округом", - сказал Андрей Кобяков. За семь месяцев 2017 года товарооборот Беларуси и сибирского региона достиг практически $600 млн.

По мнению премьер-министра, перспективным направлением является развитие промышленной кооперации. Примеры такого сотрудничества уже есть: в июне этого года в Новосибирске на российско-белорусском предприятии выпущен первый трамвай.

Сергей Меняйло в свою очередь подтвердил заинтересованность сибирского региона во взаимовыгодном сотрудничестве с Беларусью. "Будем сотрудничать. У нас есть что показать, есть чем поделиться и чему поучиться", - считает он. В частности, он отметил высокое качество белорусских продуктов питания. К слову, 30 сентября в Новосибирске начнется ярмарка белорусских товаров, на ее открытие приглашен и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе. Ярмарка белорусских товаров уже стала в Новосибирске традиционной и проводится в четвертый раз.-0-

 
 
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27 сентября, Новосибирск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сибирский федеральный округ по итогам 2017 года могут выйти на товарооборот в $1 млрд, заявил премьер-министр...

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