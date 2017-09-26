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На Гомельском мясокомбинате наладят выпуск гамбургеров
27.09.2017 12:00 — Новости Экономики | Tut.by
ОАО «Гомельский мясокомбинат» закупает автоматическую линию для производства гамбургеров,
Производственная линия будет состоять из четырех элементов: котлетного автомата, конвейера, аппарата мокрой панировки с мешалкой и аппарата сухой панировки.
Планируется выпускать гамбургеры двух диаметров: 100 мм по 45 гр. и 120 мм по 90 гр. Производительность оборудования — от 4000 до 6000 мяснх полуфафрикатов в смену.
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Производительность оборудования - от 4000 до 6000 гамбургеров в смену.
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