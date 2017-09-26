На Гомельском мясокомбинате наладят выпуск гамбургеров

ОАО «Гомельский мясокомбинат» закупает автоматическую линию для производства гамбургеров, сообщает Rynak.by.





Производственная линия будет состоять из четырех элементов: котлетного автомата, конвейера, аппарата мокрой панировки с мешалкой и аппарата сухой панировки.

Планируется выпускать гамбургеры двух диаметров: 100 мм по 45 гр. и 120 мм по 90 гр. Производительность оборудования — от 4000 до 6000 мяснх полуфафрикатов в смену.