ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гомельском мясокомбинате наладят выпуск гамбургеров

27.09.2017 12:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ОАО «Гомельский мясокомбинат» закупает автоматическую линию для производства гамбургеров, сообщает Rynak.by.


Производственная линия будет состоять из четырех элементов: котлетного автомата, конвейера, аппарата мокрой панировки с мешалкой и аппарата сухой панировки.

Планируется выпускать гамбургеры двух диаметров: 100 мм по 45 гр. и 120 мм по 90 гр. Производительность оборудования — от 4000 до 6000 мяснх полуфафрикатов в смену.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производительность оборудования - от 4000 до 6000 гамбургеров в смену.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Роскомнадзор не нашел экстремизма в текстах арестованных в Беларуси авторов "Регнума"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика