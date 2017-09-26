Кобяков отправился в Сибирь продвигать интересы Беларуси

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посещает с рабочим визитом Новосибирск, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Кобяков прибыл в Новосибирск во вторник, сразу же встретился с губернатором области Владимиром Городецким и обсудил с ним актуальные вопросы сотрудничества, а также возможность расширения взаимодействия в различных областях. На среду запланированы переговоры белорусского премьера с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. В программе визита Кобякова также посещение Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина, Медицинского технопарка, ООО "Сибэлектропривод".



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Прогноз по товарообороту – миллиард долларов

Беларусь и Сибирский федеральный округ по итогам 2017 года могут выйти на товарооборот в один миллиард долларов, заявил Кобяков сегодня на встрече с полномочным представителем Президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

"У нас есть все предпосылки, чтобы выйти на товарооборот в 1 миллиард долларов с Сибирским федеральным округом", – сказал Кобяков, слова которого приводит пресс-служба белорусского правительства.

В пресс-службе отметили, что за январь-июль этого года товарооборот Беларуси и сибирского региона достиг практически 600 миллионов долларов и вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,7 раза.

По мнению премьер-министра, перспективным направлением является развитие промышленной кооперации. Примеры такого сотрудничества уже есть: в июне этого года в Новосибирске на российско-белорусском предприятии выпущен первый трамвай. Меняйло в свою очередь подтвердил заинтересованность сибирского региона во взаимовыгодном сотрудничестве с Беларусью.

Поставки белорусской техники

В Новосибирске, как и во время визитов в другие регионы России, белорусский премьер занялся активным продвижением белорусской техники.

Во время встречи с Меняйло Кобяков заявил о заинтересованности республики в таких поставках.

В частности, белорусские предприятия предлагают современную коммунальную и автодорожную технику, которая необходима сибирским регионам. Белорусский "БелАЗ" наладил взаимодействие с предприятием "Сибэлектропривод", продукция которого применяется при создании БелАЗов.



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"Благодаря тому, что мы делаем конкурентоспособную продукцию, мы не только удерживаем позиции на рынке Российской Федерации, СНГ, но и осваиваем новые рынки, в частности, Индонезию, идем в Индию", – добавил премьер-министр.

Беларусь также готова наращивать взаимодействие с Сибирским федеральным округом в сфере АПК. Например, белорусские специалисты могли бы помочь в строительстве молочно-товарных комплексов.

Кобяков пригласил Сергея Меняйло посетить Беларусь с официальным визитом.

Сотрудничество в медицинских технологиях

Кобяков также побывал в Медицинском технопарке в Новосибирске, где ему презентовали возможности предприятий этого центра в области 3D-печати и создания имплантов.

Как отметили в пресс-службе, Медицинский технопарк – уникальный проект для российской медицины. В парке есть лабораторная, исследовательская, клиническая, диагностическая, лечебная и реабилитационная базы. Объем производства инновационных медицинских продуктов, услуг, изделий к 2020 году должен составить не менее 2 миллиарда российских рублей.

Кобяков также посетил Сибирский научно-исследовательский институт авиации им.С.А.Чаплыгина.

СибНИА назначено в 2013 году Минпромторгом России ведущей научно-исследовательской организацией по направлению "Авиационная техника малой авиации". В СибНИА созданы летающие образцы-демонстраторы технологий, а в 2017-м произведен опытный предсерийный образец легкого многоцелевого цельнокомпозитного самолета ТВС-2ДТ на 9 мест. Самолет был продемонстрирован на выставке МАКС-2017, где получил высокую оценку специалистов. Цельнокомпозитный самолет и модернизированные СибНИА самолеты, в том числе двухдвигательный Як-40, продемонстрировали главе белорусского правительства.

Кроме того, Кобяков побывал на предприятии "Сибэлектропривод", который является крупнейшим в регионе производителем тяговых электрических машин средней мощности. Одним из основных заказчиков продукции является ОАО "БелАЗ" – управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Как ожидается, в среду "БелАЗ" и "Сибэлектропривод" подпишут соглашение о стратегическом партнерстве.