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Гомельский мясокомбинат будет выпускать котлеты для гамбургеров

27.09.2017 12:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен – Sputnik. ОАО "Гомельский мясокомбинат" планирует приобрести автоматическую линию для производства полуфабрикатов для гамбургеров, сообщил портал "Деловой Гомель".

Гомельский мясокомбинат будет выпускать котлеты для гамбургеров
© Pixabay
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Линия состоит из четырех элементов – котлетного автомата, конвейера, аппарата мокрой панировки с мешалкой, а также аппарата сухой панировки.

Сообщается, что на предприятии в будущем планируется выпускать мясные полуфабрикаты для изготовления гамбургеров двух диаметров – 100 миллиметров (45 граммов) и 120 миллиметров (90 граммов).

По информации портала, за смену на мясокомбинате смогут делать от 4 до 6 тысяч мясных котлет. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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За смену на мясокомбинате смогут делать от 4 до 6 тысяч мясных котлет для популярных сэндвичей.

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