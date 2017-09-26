Гомельский мясокомбинат будет выпускать котлеты для гамбургеров

МИНСК, 27 сен – Sputnik. ОАО "Гомельский мясокомбинат" планирует приобрести автоматическую линию для производства полуфабрикатов для гамбургеров, сообщил портал " Деловой Гомель ".



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Линия состоит из четырех элементов – котлетного автомата, конвейера, аппарата мокрой панировки с мешалкой, а также аппарата сухой панировки.

Сообщается, что на предприятии в будущем планируется выпускать мясные полуфабрикаты для изготовления гамбургеров двух диаметров – 100 миллиметров (45 граммов) и 120 миллиметров (90 граммов).

По информации портала, за смену на мясокомбинате смогут делать от 4 до 6 тысяч мясных котлет.