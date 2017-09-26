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История ядерных испытаний: где и когда вырастали ядерные грибы и выпадал радиоактивный пепел

27.09.2017 13:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Испытания ядерного оружия проводятся с 1945 года, в реальных боевых условиях такое оружие применялось только в Хиросиме и Нагасаки. Но счет жертв испытаний идет на тысячи, и точного количества не может назвать никто. На фоне взаимных угроз США и КНДР уничтожить друг друга в том числе с применением ядерного оружия TUT.BY напоминает о том, где проводились ядерные испытания, чтобы оценить масштаб возможных последствий ударов.

 

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Испытания ядерного оружия проводятся с 1945 года, в реальных боевых условиях такое оружие применялось только в Хиросиме и Нагасаки. Но счет жертв испытаний идет на...

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