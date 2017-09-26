|
Беларусь ограничивает ввоз свинины из России из-за АЧС
27.09.2017 13:37 — Новости Экономики | БДГ
Запрет на ввоз свинины в Беларусь из из Нижегородской, Тамбовской, Новгородской и Ростовской областей России будет введен в связи с тем, что в них зафиксированы случаи заболевания африканской чумой свиней.
Об этом сообщает
По информации Департамента, в настоящее время принимаются дополнительные меры ограничения ввоза в нашу страну свиней и следующей продукции: свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения и другой продукции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет на ввоз свинины в Беларусь из из Нижегородской, Тамбовской, Новгородской и Ростовской областей России будет введен в связи с тем, что в них зафиксированы...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии