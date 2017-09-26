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Беларусь ограничивает ввоз свинины из России из-за АЧС

27.09.2017 13:37 — Новости Экономики | БДГ  
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Запрет на ввоз свинины в Беларусь из из Нижегородской, Тамбовской, Новгородской и Ростовской областей России будет введен в связи с тем, что в них зафиксированы случаи заболевания африканской чумой свиней.

Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

По информации Департамента, в настоящее время принимаются дополнительные меры ограничения ввоза в нашу страну свиней и следующей продукции: свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения и другой продукции.

 
 
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Запрет на ввоз свинины в Беларусь из из Нижегородской, Тамбовской, Новгородской и Ростовской областей России будет введен в связи с тем, что в них зафиксированы...

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