Беларусь ограничивает ввоз свинины из России из-за АЧС

Запрет на ввоз свинины в Беларусь из из Нижегородской, Тамбовской, Новгородской и Ростовской областей России будет введен в связи с тем, что в них зафиксированы случаи заболевания африканской чумой свиней.

Об этом сообщает БЕЛТА , ссылаясь на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

По информации Департамента, в настоящее время принимаются дополнительные меры ограничения ввоза в нашу страну свиней и следующей продукции: свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения и другой продукции.