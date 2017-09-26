В Глубокском районе строят современный лесосеменной центр за 5 млн долларов

В Глубокском опытном лесхозе появится современный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Высаживать его на постоянное место можно с весны и до поздней осени. Стоимость проекта — примерно 5 млн долларов. Эти деньги Министерству лесного хозяйства выделил Международный банк реконструкции и развития, сообщает сайт ведомства.





В новом комплексе будут выполнять весь цикл операций — начиная с предпосевной обработки кассет и заканчивая хранением готовых сеянцев в холодильных камерах. В центре будут находиться 7 теплиц и 8 полей доращивания, оборудованных системой штангового полива, линии высева. Завершить возведение объекта планируют в апреле 2018 года.

Специалисты рассчитывают, что этот комплекс обеспечит посадочным материалом не только Глубокский район, но и половину Витебской области.

Подобные центры функционируют в Финляндии и Швеции. Ожидается, что в течение 3 лет они появятся и во всех областях Беларуси. Самый крупный из них будет расположен в агрогородке Щомыслица Минского района.

На открытии объекта присутствовал первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик.

— Экономический эффект от введения дорогостоящего объекта будет заметен через годы, — цитирует первого заместителя министра газета «Витебские вести». — Действуем на перспективу. Сохранить и приумножить красивые, здоровые леса — кропотливая работа не одного года. Ель, например, растет более 100 лет. Современные разработки помогают создать для молодого растения высотой в несколько сантиметров оптимальные условия для роста, в первую очередь благоприятный микроклимат, необходимые питательные вещества.