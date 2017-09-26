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В Глубокском районе строят современный лесосеменной центр за 5 млн долларов
27.09.2017 13:36 — Новости Экономики | Tut.by
В Глубокском опытном лесхозе появится современный комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Высаживать его на постоянное место можно с весны и до поздней осени. Стоимость проекта — примерно 5 млн долларов. Эти деньги Министерству лесного хозяйства выделил Международный банк реконструкции и развития,
В новом комплексе будут выполнять весь цикл операций — начиная с предпосевной обработки кассет и заканчивая хранением готовых сеянцев в холодильных камерах. В центре будут находиться 7 теплиц и 8 полей доращивания, оборудованных системой штангового полива, линии высева. Завершить возведение объекта планируют в апреле 2018 года.
Специалисты рассчитывают, что этот комплекс обеспечит посадочным материалом не только Глубокский район, но и половину Витебской области.
Подобные центры функционируют в Финляндии и Швеции. Ожидается, что в течение 3 лет они появятся и во всех областях Беларуси. Самый крупный из них будет расположен в агрогородке Щомыслица Минского района.
На открытии объекта присутствовал первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик.
— Экономический эффект от введения дорогостоящего объекта будет заметен через годы, —
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Стоимость проекта - примерно 5 млн долларов. Эти деньги Министерству лесного хозяйства выделил Международный банк реконструкции и развития.
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