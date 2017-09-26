Привет Батьке и почему Путину всегда да. О чем Кадыров рассказывал белорусским журналистам

Единственный выбор России — Путин, слово Лукашенко выше контракта, а Порошенко лучше пойти продавать конфеты, если он больше ничего не умеет. Такую оценку политическим лидерам РФ, Беларуси и Украины после визита в Минск дал глава Чечни Рамзан Кадыров.



Рамзан Кадыров. Фото: Reuters

В перерыве между официальными встречами и катанием на МАЗе Рамзан Кадыров пообщался с журналистами белорусских государственных СМИ. Они собирались выдать материал в воскресенье, но чеченские коллеги с телеканала «Грозный» не стали ждать и опубликовали видео раньше.

Рамзан Кадыров, не стесняясь, навешивал ярлыки на западных и прозападных политиков. По его мнению, все, что сегодня происходит в Европе и США делается с одной целью — развалить Россию: и война в Сирии, и на Донбассе, и ситуация с Крымом.

— Вот что Россия сделала для того, чтобы попасть под санкции? — искренне удивился Рамзан Кадыров. — Они заставляют 150 миллионов человек, которые живут в стране, стать на колени и просить прощения. Как им не стыдно говорить: с голоду умрите, закрывайте предприятия и сельское хозяйство.

Только глава Чечни не стал уточнять, что европейские санкции против РФ касаются отдельных чиновников, причастных к событиям в Украине, и связанного с ними бизнеса. А от европейских и американских продуктов Россия отказалась сама.

TUT.BY выбрал главные мысли руководителя Чеченской республики.





Про Лукашенко

Я давно лично хотел встретится с ним. Президента Лукашенко уважают у нас в республике, потому что он однозначный государственный деятель. Он знает, что хочет его народ, и делает все, чтобы этого добиться. Я много взял для себя от общения с Лукашенко: как вести отношения, как строить внутреннюю систему в регионе.

Перед тем, как приехать в Минск, я встречался с молодежью в Чечне. И они мне все говорили: «Батьке большой привет передайте».

После нашей встречи у нас останутся не только приятные впечатления, но и взаимовыгодные двусторонние моменты в плане экономики, культуры и спорта. Если ваш президент дал слово, то это стопроцентно будет сделано. Это лучше, чем подписанный контракт.



Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров, 25 сентбря 2017 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Про лжепатриотов

Про войну в Чечне, про то, что в Грозном проходят нехорошие мероприятия говорят наши недруги.

Про Беларусь тоже плохое говорят. Про Лукашенко западные лжепатриоты заявляют, что он диктатор. Не надо слушать их.

Чечню пытаются преподнести как регион, который не соблюдает и законы России, и законы Чечни. На самом деле у нас по всем направлениям самый безопасный регион.

Про выборы Путина

У нас в России есть один выбор. И этот выбор — Путин. И весь народ российский поддерживает его на сто процентов. Я исхожу из того, что думает чеченский народ.

Все остальные, кто хочет видеть себя президентом страны, должны понимать, что сегодня не их время.

Путин должен возглавлять Россию и вести за собой российский народ. Только тогда мы спасем свою государственность и свой народ. Есть Путин — есть Россия.



Фото: Reuters

Про соцсети

Я все свои социальные сети веду сам. Если это мой блог, то я должен видеть, читать, слышать, знать настроения, которые там. И уже из этого делать выводы. Ни один пост, ни одно слово без моего ведома и согласования там не было написано.

Все, что я пишу, — это мое мнение, то, что я хочу донести до населения. Я никогда не думал, что у меня будет столько подписчиков. Но мне это нравится. Фотографии и ролики на своих страницах я ставлю сам. Любое сказанное там слово сказано мной.