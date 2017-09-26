Иранцам снова придется продлевать сроки строительства комплекса «Магнит Минска» возле Нацбиблиотеки, который они должны были возвести еще в 2013-м. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Фото с сайта minsknews.by

«Магнит Минска» — это подковообразное сооружение, в одной части которого должен разместиться бизнес-центр, в другой — отель, а в основании между ними — 4-этажный торгово-развлекательный центр.

Он начал строиться с 2009 года возле «Маяка Минска». Возводит комплекс ИООО «Белпарс» — белорусская «дочка» иранской компании «Кейсон». Сроки сдачи не раз продлевали. А сам объект долгое время был законсервирован.

— Сейчас пошло финансирование, работы возобновляются, но не так активно, как хотелось бы. Поэтому понятно, что до конца 2018 года, как это предусмотрено указом главы государства, объект достроить не смогут. Сроки придется продлевать, — рассказал председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриенко.

Сейчас, по расчетам компании «Белпарс», готовность «Магнита Минска» составляет 52%. Но комитет строительства и инвестиций мэрии озвучивает иную цифру — более 30%.

Напомним, в 2009 году Лукашенко своим указом утвердил для белорусской «дочки» «Кейсона» условия строительства комплекса на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. Завершить объект планировалось до конца 2013 года. Однако санкции Запада в отношении Ирана и ряд других факторов не позволили проекту реализоваться в установленный срок.

В 2014 году Александр Лукашенко продлил иранцам сроки окончания строительства. Тогда за это предполагалась мзда в размере 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда. В 2017-м же вышел новый президентский указ , согласно которому иранцы обязаны раскошелиться еще на 1 миллион долларов на строительство Центра художественной гимнастики.