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Нацбанк Беларуси с 18 октября снижает ставку рефинансирования до 11% годовых

27.09.2017 15:17 — Новости Экономики | БелТА  
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Нацбанк Беларуси с 18 октября снижает ставку рефинансирования до 11% годовых
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 18 октября ставки рефинансирования с 11,5% до 11% годовых, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию", - пояснили в Нацбанке.

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Теги: Минск
 
 
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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 18 октября ставки рефинансирования с 11,5% до 11% годовых, сообщили...

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