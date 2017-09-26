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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 11% с 18 октября

27.09.2017 15:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования с 11,5% до 11% годовых с 18 октября 2017 года, сообщила пресс-служба Нацбанка. Это уже восьмое снижение ставки в нынешнем году, первые шесть снижений шли с шагом в 1 п.п.

«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 процента. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», — констатирует регулятор.

Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% — годом ранее).

С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, — ближе к 6%, говорится в сообщении.

«По-прежнему не прослеживается значимых рисков усиления в среднесрочной перспективе инфляционного давления со стороны платежного баланса», — отмечает регулятор. Темпы роста денежного предложения остаются на умеренном уровне (прирост средней широкой денежной массы в августе 2017 года в годовом выражении составил 9%).

«Cохранение определенных инфляционных рисков связано с относительно высоким уровнем инфляционных ожиданий в экономике, а также с увеличением доли активной составляющей в структуре рублевой денежной массы», — говорится в сообщении.

Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Нацбанк будет принимать с учетом вероятности и величины реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).

 
 
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"Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 процента. Основной вклад в...

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Нацбанк Беларуси с 18 октября снижает ставку рефинансирования до 11% годовых
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