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Беларусь и ЕБРР разработают дорожную карту по реализации проектов в сфере транспорта и ЖКХ

27.09.2017 15:48 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь и ЕБРР разработают дорожную карту по реализации проектов в сфере транспорта и ЖКХ
Во время встречи. Фото Совета Министров Республики Беларусь

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития актуальные вопросы взаимодействия Беларуси с банком в сферах жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Анатолий Калинин и глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский договорились о подготовке соответствующей дорожной карты по реализации проектов в сфере транспорта и ЖКХ, включая проработку схем финансирования и прохождение внутригосударственных процедур.

В транспортной сфере стороны рассмотрели проекты реконструкции с привлечением средств ЕБРР участка республиканской автомобильной дороги Р80, а также реконструкцию автомобильной дороги М10 по схеме государственно-частного партнерства.

"В преддверии запланированного на 3-4 октября визита в Беларусь управляющего директора сектора инфраструктуры ЕБРР Жан-Патрика Марке для участия в региональном семинаре банка по реформе сектора водоснабжения и водоотведения на встрече также обсуждены подготовленные белорусской стороной предложения по реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, рассмотрены предложения по реализации в Минске пилотного проекта по комплексной тепловой модернизации жилищного фонда, строительству в Пуховичском районе Минской области регионального полигона твердых коммунальных отходов, отвечающего современным экологическим требованиям, а также по строительству станций обезжелезивания воды в Витебской области и реконструкции очистных сооружений в рамках третьего этапа программы по водному сектору в Беларуси.

Как отметил вице-премьер, всегда есть темы для беседы по развитию сотрудничества. "Хочу поблагодарить руководство ЕБРР за финансовую помощь. Не менее важны для нас и консультации экспертов банка по реализации совместных проектов с учетом имеющегося у вас опыта", - подчеркнул он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития актуальные...

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