Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 11%

МИНСК, 27 сен — Sputnik. С 18 октября ставка рефинансирования снижается с 11,5% до 11% годов. Такое решение приняло правление Национального банка Беларуси по итогам ежеквартального заседания по вопросам оценки и прогноза ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

На заседании, которое прошло накануне, отмечалось, что инфляционные процессы продолжают замедляться. Так, в августе в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 процента. Причем основной вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию.

Доля товаров, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5 процентов, увеличилась в августе до 63%. В прошлом году таких медленно дорожающих товаров было около 30 процентов.

В Нацбанке ожидают, что прирост потребительских цен по итогам года может оказаться даже ниже, чем прогнозировалось ранее, и составит около 6%.

"По-прежнему не прослеживается значимых рисков усиления в среднесрочной перспективе инфляционного давления со стороны платежного баланса. Темпы роста денежного предложения остаются на умеренном уровне (прирост средней широкой денежной массы в августе 2017 года в годовом выражении составил 9 процентов)", — говорится в сообщении Нацбанка.

Определенные инфляционные риски сохраняются в связи с относительно высоким уровнем инфляционных ожиданий в экономике, а также с увеличением доли активной составляющей в структуре рублевой денежной массы.

Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Национального банка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5 процентов в 2020 году).

Добавим, что нынешнее снижение ставки рефинансирования стало уже восьмым с начало этого года, за это время ключевая ставка экономики потеряла 7 процентных пунктов.