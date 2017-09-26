Житель Постав Алексей Ершов, осужденный Витебским областным судом к двум годам ограничения свободы за участие в военных действиях на территории иностранного государства, воевал на Донбассе с марта 2016 по май 2017 года в одном из разведывательных подразделений.



Фото со страницы Алексея Ершова в «Вконтакте»

Об этом Алексей Ершов рассказал в интервью телеканалу «Белсат».

— В Поставах я работал трактористом, разнорабочим, а потом заинтересовался тем, что там происходит. Господи, я же с людьми оттуда списывался, они передавали полную картину! Я не верил СМИ, не верил, когда писали, что Донецк стреляет по своим людям, — пояснил Алексей свое решение поехать воевать на Донбасс.

Подробности о возбужденном против него по возвращении домой уголовном деле и последующем суде, Ершов сообщить отказался, мотивировав это тем, что давал подписку о неразглашении. Лишь сообщил, что прокурор на суде потребовал для него мягкого наказания, поэтому он был уверен, что выйдет на свободу.

Что касается задержания, то, как рассказал Ершов, он ни от кого не бегал, сотрудничал со следствием и сам предоставил все доказательства, в том числе военный билет ДНР.

— Сначала у меня дома прошли обыски, ничего интересного не нашли. Потом вызвали меня на допрос. 31 мая я сам пришел в Витебский КГБ и меня взяли под стражу в кабинете следователя. То есть, все просто, никакой группы захвата не было. Два дня я провел в изоляторе временного содержания, а потом меня перевели в Витебское СИЗО № 2. Все СИЗО тогда гудело…

По словам Ершова, никаких денег за то что воюет на стороне сепаратистов, он не получал. А на вопрос о том, собирается ли вернуться воевать в ДНР, ответил: «Не могу пока сказать. Не знаю».

Как сообщалось ранее , рассмотрение уголовного дела Алексея Ершова началось 20 сентября. Молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 133 УК РБ (Наемничество), и ч. 1 ст. 361−3 УК (так называемое идеологическое наемничество без наличия корыстной составляющей).

Суд проходил в закрытом режиме. 27 сентября был вынесен приговор — 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Обжаловать приговор Ершов, по его словам, не собирается.