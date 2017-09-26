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Генпрокурор Беларуси: коррупция способствовала разложению госаппарата в Украине

27.09.2017 17:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Коррупция в Украине способствовала разложению государственного аппарата и росту теневой экономики, заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк 27 сентября на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Казани.


Фото: пресс-служба посольства Беларуси в России

«Мы видим, что некоторые страны пожинают плоды нерешительных действий, когда коррупция способствовала разложению государственного аппарата и росту теневой экономики. Не надо далеко ходить за примерами, рядом наши братья — украинцы — во что превратили свою страну. Как следствие, возникла реальная угроза основам государственности, правам человека, экономическому прогрессу и моральным устоям общества», — цитирует генпрокурора ТАСС.

Конюк отметил принимаемые в Беларуси меры, чтобы не допустить подобных явлений. В частности, это формирование системы борьбы с коррупцией на всех управленческих уровнях и в отраслях экономической деятельности.

В мероприятии участвовали генпрокурор России Юрий Чайка, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководители и представители прокуратур России, Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, а также — Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.


Фото: пресс-служба посольства Беларуси в России

На заседании МСПК были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере противодействия коррупции. В частности, — рассмотрены вопросы совершенствования нормативно-правовой базы и координации деятельности сторон в рамках реализации совместных проектов государств-участников СНГ в сфере противодействия коррупции.

В Межгосударственный совет по противодействию коррупции входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан. Он работает с 2013 года.

 
 
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Коррупция в Украине способствовала разложению государственного аппарата и росту теневой экономики.

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