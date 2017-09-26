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Силовики задержали в Минске "хаваладаров", отмывших миллионы

27.09.2017 18:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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На фоне активных дебатов по поводу внедрения новых финансовых инструментов (блокчейн, криптовалюты) белорусские правоохранительные органы раскрыли древний подпольный банкинг, который процветал в белорусской столице. По имеющейся информации, на прошлой неделе в Минске задержали участников международной сети «хавала», которая занимается нелегальным переводом денег. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.


Фото: latimes.com

«В здании в центре Минска силовики задержали „хаваладаров“. Это выходцы из стран Средней Азии, но уже давно проживавшие в Беларуси. С их помощью нелегально переводились большие суммы денег. Речь идет о семизначных числах», — сказал собеседник. Еще один источник подтвердил информацию о задержании, но отказался раскрыть другие подробности данной спецоперации.

Получить комментарий и подтвердить информацию в правоохранительных органах не удалось.

Система теневых денежных переводов под названием «хавала» существует еще со средних веков. Как правило, используется выходцами стран Ближнего Востока и Азии. Отношения в ней строятся на принципе доверия и взаиморасчетов, а документация фактически не ведется. Таким образом, доказать, что тот или иной человек причастен к отмыванию средств, оперативникам бывает очень сложно.

Главным звеном системы «хавала» являются брокеры — их называют «хаваладарами». Именно они организуют переводы между странами. При этом физически деньги не покидают пределы государства: отправитель просто отдает деньги брокеру в одной стране, получает от него секретный код (например, цифры с одной из купюр), который затем получатель в другой стране должен назвать второму брокеру, чтобы получить начальную сумму. Впоследствии брокеры рассчитываются между собой.

«Хавала» позволяет быстро (от 24 до 48 часов) переводить значительные суммы денег с минимальными комиссиями, делая операции совершенно «невидимыми» для властей стран, между которыми осуществляются транзакции. Система является оптимальным инструментом для нелегальных мигрантов, которым надо перевести деньги на родину, для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов, для обхода санкций, а также для финансирования терроризма.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Минске задержали участников международной сети "хавала", которая занимается нелегальным переводом денег.

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