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ЕЭК оштрафовала два завода России за ущерб Беларуси и Казахстану

27.09.2017 18:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия приняла решение наложить штраф на руководителей двух предприятий России и сами завода за то, что они злоупотребляли своим доминирующим положением на сталелитейном рынке и нанесли этим ущерб Беларуси и Казахстану.

Такое решение было принято на заседании Коллегии ЕЭК 26 сентября, сообщили Sputnik в пресс-службе комиссии, подчеркнув, что подобное решение было принято впервые.

"Было признано, что в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) и ООО "ВИЗ-Сталь" злоупотребляли доминирующим положением в сегменте электротехнической анизатропной стали, избирательно предоставляя неравные условия покупателям из стран Союза. На предприятия и двух руководителей наложен штраф", — сообщили в пресс-службе.

В частности, было признано, что эти предприятия нарушили подпункт 6 пункта 1 статьи 76 Договора о ЕАЭС, предприняв действия, оказавшие негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств ЕАЭС.

Так, с 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года эти предприятия, составляя группу лиц и являясь единым субъектом рынка в границах Беларуси, Казахстана и РФ, занимали доминирующее положение на рынке электротехнической анизотропной стали по рядам марок, их доля на рынке составляла более 99,9%.

При реализации этих марок стали потребителям Беларуси и Казахстана предприятия применяли дополнительное условие формирования конечной цены — ежемесячно устанавливаемый коэффициент макроэкономического риска, что приводило к повышению отпускной стоимости. Размер этого дискриминирующего коэффициента мог достигать 23% от базовой установленной цены. При этом ПАО "НЛМК" и ООО "ВИЗ — Сталь" поставляли продукцию потребителям из Беларуси и Казахстана на условиях 100% предоплаты, а расчеты производились в российских рублях.

"Такие действия являются злоупотреблением доминирующим положением путем создания дискриминационных условий для потребителей Беларуси и Казахстана и влекут ответственность в виде штрафа", — подчеркнули в ЕЭК.

Общий размер штрафов, наложенных на ПАО "НЛМК", ООО "ВИЗ-Сталь" и двух должностных лиц, превысил 217 миллионов российских рублей. Кроме этого, предприятия получили предписание не применять дискриминирующие действия в отношении всех покупателей, зарегистрированных на территориях стран ЕАЭС. Штрафы будут перечислены в бюджет государства-члена ЕАЭС, на территории которого зарегистрированы предприятия. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Предприятия металлургической отрасли злоупотребляли своими положениями монополистов на рынке.

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