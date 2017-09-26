﻿ ЕЭК оштрафовала два российских предприятия за ущерб Беларуси и Казахстану. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕЭК оштрафовала два российских предприятия за ущерб Беларуси и Казахстану

27.09.2017 18:20 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) оштрафовала два российских металлургических предприятия и их руководителей, создавших дискриминационные условия для потребителей Беларуси и Казахстана, на сумму более 217 млн российских рублей (более 3,7 млн долларов) за нарушение правил конкуренции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Вопрос о нарушении правил конкуренции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) рассмотрен на заседании Коллегии ЕЭК. Было признано, что в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2016-го ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и ООО «ВИЗ-Сталь» злоупотребляли доминирующим положением в сегменте электротехнической анизотропной стали, избирательно предоставляя неравные условия покупателям из стран союза.

«Это первое в практике ЕЭК решение, защищающее права потребителей и свободу конкуренции в ЕАЭС», — отметили в пресс-службе.

ЕЭК признала, что ПАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь» нарушили подпункт 6 пункта 1 статьи 76 Договора о ЕАЭС, предприняв действия, оказавшие негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств ЕАЭС.

«С 1 января 2015 года по 30 июня 2016 года эти предприятия, составляя группу лиц и являясь единым субъектом рынка в границах Беларуси, Казахстана и России, занимали доминирующее положение на рынке электротехнической анизотропной стали марок 3407, 3408, 3409 с долей рынка более 99,9%, — проинформировали в комиссии. — При реализации этих марок стали потребителям Беларуси и Казахстана предприятия применяли дополнительное условие формирования конечной цены — ежемесячно устанавливаемый коэффициент макроэкономического риска, что приводило к повышению отпускной стоимости. Размер этого дискриминирующего коэффициента мог достигать 23% от базовой установленной цены».

Такие действия являются злоупотреблением доминирующим положением путем создания дискриминационных условий для потребителей Беларуси и Казахстана и влекут ответственность в виде штрафа, подчеркнули в ЕЭК.

Как пояснил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов, Договор о ЕАЭС запрещает ценовую дискриминацию участников общего рынка, сегментацию рынка по границам государств — членов союза, избирательное предоставление наилучших условий приобретения товаров отдельным группам потребителей. Действия субъекта рынка ПАО «НЛМК» несли угрозу ограничения конкуренции и вытеснения с общего рынка производителей трансформаторного оборудования из Казахстана и Беларуси, а также ставили их в заведомо невыгодное положение в торговле с третьими странами по сравнению с производителями аналогичного оборудования из России. При этом ПАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь» поставляли продукцию потребителям из Беларуси и Казахстана на условиях 100% предоплаты, а расчеты производились в российских рублях.

«Общий размер штрафов, наложенных на ПАО „НЛМК“, ООО „ВИЗ-Сталь“ и двух должностных лиц, превысил 217 млн российских рублей. Кроме этого, предприятия получили предписание не применять дискриминирующие действия в отношении всех покупателей, зарегистрированных на территориях стран ЕАЭС. Штрафы будут перечислены в бюджет государства — члена ЕАЭС, на территории которого зарегистрированы предприятия. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования», — резюмировали в пресс-службе ЕЭК.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) оштрафовала два российских металлургических предприятия и их руководителей, создавших дискриминационные условия для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Силовики задержали в Минске "хаваладаров", отмывших миллионы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика