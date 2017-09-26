Программа появится в прямом эфире TUT.BY 28 сентября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

Автор программы уверен, что эпоха, когда IT-гигантов рассматривали исключительно как нечто прогрессивное и делающее мир лучше, прошла. Скандалы вокруг Facebook и Uber, монопольное положение Google на рынке онлайн-рекламы, мешки денег у Apple, лежащие почти мертвым грузом, — все это прогресс, каким мы его видели десять лет назад?

Сергей Чалый отмечает, что мы живем в интересную эпоху. Государство и антимонопольные ведомства стали пристально всматриваться в цифровых гигантов, явно понимая, что они стали подменять собой работающие институты, которые складывались многие десятилетия. Чем это закончится? Попробуем дать ответ в очередной « Экономике на пальцах ».

Помогать Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 28 сентября в 15.25.

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