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"Экономика на пальцах". Пора снять розовые очки и признать: IT-гиганты тормозят прогресс
27.09.2017 21:26 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире TUT.BY 28 сентября в 15.25.
Автор программы уверен, что эпоха, когда IT-гигантов рассматривали исключительно как нечто прогрессивное и делающее мир лучше, прошла. Скандалы вокруг Facebook и Uber, монопольное положение Google на рынке онлайн-рекламы, мешки денег у Apple, лежащие почти мертвым грузом, — все это прогресс, каким мы его видели десять лет назад?
Сергей Чалый отмечает, что мы живем в интересную эпоху. Государство и антимонопольные ведомства стали пристально всматриваться в цифровых гигантов, явно понимая, что они стали подменять собой работающие институты, которые складывались многие десятилетия. Чем это закончится? Попробуем дать ответ в очередной «
Помогать Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 28 сентября в 15.25.
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Автор программы уверен, что эпоха, когда IT-гигантов рассматривали исключительно как нечто прогрессивное и делающее мир лучше, прошла.
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