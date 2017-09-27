Международная конференция по нефтепереработке пройдет в Минске

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Международная отраслевая конференция "Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси: производство, трейдинг, розница" пройдет 28-29 сентября в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе ПО "Белоруснефть", выступающей соорганизатором мероприятия.

"Белоруснефть" в партнерстве с ЗАО "Белорусская нефтяная компания" ежегодно осенью проводит в Минске подобные форумы. Партнерами выступают два белорусских НПЗ — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" и ОАО "Нафтан".

"Это крупнейший отраслевой форум в Беларуси, в рамках которого анализируются основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обсуждаются технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства", — рассказали в ПО "Белоруснефть".

Там отметили, что участники конференции обсудят также и тенденции и перспективы экспортных потоков нефтепродуктов и газа, транспортные потоки и логистика доставки нефтепродуктов, современные технологии в АЗС и нефтебазовом хозяйстве, новшества в дизайне и сопутствующем бизнесе на АЗС.

Во встречах с участниками конференции и обсуждении актуальных вопросов примут участие руководители и топ-менеджеры компаний-организаторов конференции и их сбытовых предприятий, представители госорганов, руководители и топ-менеджеры НПЗ, ведущие нефтетрейдеры, аналитики и ключевые эксперты, руководители компаний-операторов розничного рынка нефтепродуктов.

Во второй день конференции запланированы технические визиты. В частности, участникам конференции будет презентована система учета и контроля качества топлива на АЗС №20 Минска. Также планируется посещение крупнейшей в Беларуси нефтебазы в Фаниполе Минской области. Культурная программа предусматривает экскурсию в агроусадьбу "Дукорский маентак", где гостей ждет вкусный обед из блюд белорусской кухни.