ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь раз отмерь: почему Нацбанк опасается слишком быстро снижать ставку рефинансирования

28.09.2017 09:40 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Нацбанк в восьмой раз снижает ставку рефинансирования. Это указывает на позитивные процессы в белорусской экономике, считают эксперты. Благодаря снижению ставки кредиты для жителей страны станут дешевле, новые возможности получит и бизнес.

Восьмое снижение ставки рефинансирования

Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 18 октября ставки рефинансирования с 11,5% до 11% годовых, сообщили в Нацбанке.

«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», — пояснили в Нацбанке.

Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% — годом ранее). С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, — ближе к 6%. В Нацбанке считают, что это указывает на то, что рисков увеличения давления инфляции пока нет.

Справка БДГ

Это уже восьмое снижение ставки рефинансирования в 2017 году. Предыдущее снижение ставки произошло 13 сентября. В первый раз она уменьшилась 18 января – с 18% до 17%, а затем с 15 февраля – с 17% до 16% годовых, с 15 марта – с 16% до 15% годовых, а 14 июня она снизилась до 13%. В Нацбанке не исключали снижения ставки рефинансирования к концу этого года до 14-16%. К 2020 году поставлена цель - не более 5% инфляции и снижения ставки рефинансирования до 7%.

Что дальше?

Заместитель главы Нацбанка Сергей Калечиц 19 сентября заявил, что есть возможности для рассмотрения вопроса о дальнейшем снижении ставки рефинансирования с одним но. «Мы сделали уже достаточно много шагов в этом направлении. По-видимому, если мы и будем вести речь о снижении ставки рефинансирования, шаги в этом направлении будут более осторожными», — сказал Калечиц.

Как считают аналитики российского «Сбербанка», инфляция позволяет Нацбанку продолжать снижать в 2017 году ставку рефинансирования. «Наши оценки показывают, что в ближайшие месяцы инфляция в Беларуси будет колебаться около отметки 6% (в годовом выражении), а средний рост цен по итогам 2017 года составит 6,5%», — приводит доклад специалистов БелаПАН.

Эксперты считают, что ситуация на потребительском рынке дает возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, полагают эксперты. «При официальной цели Национального банка не более 9% в декабре 2017 года динамика инфляции позволяет регулятору агрессивно снижать уровень ставок в экономике», — считают аналитики «Сбербанка».

В свою очередь в Евразийском банке развития отметили, что в Беларуси сохраняется возможность повышения инфляции, растут тарифы, в данной ситуации так быстро снижать ставку рефинансирования, как это делают белорусские власти, не следует.

Почему снижается ставка

«Снижение ставки рефинансирования связано с уменьшением темпов инфляции, а это позитивные изменения в белорусской экономике. В финансовой сфере снижение ставки рефинансирования — это положительный фактор: дешевле кредиты, а, значит, покупательная способность вырастет, предпринимательство получит новые возможности для развития», — прокомментировал БДГ ситуацию экономический обозреватель Владимир Тарасов.

По его мнению, не смотря на снижение ставка — достаточно высокая, что защищает от рисков дестабилизации.

«С точки зрения инфляции ставка — немного завышена, с точки зрения экономики она также немного высоковата. В соседних странах ставки намного ниже», — подчеркнул эксперт.

Тарасов пояснил, что Нацбанк перестраховывается, там помнят, как происходила кредитная накачка экономики, которая в конечном итоге привела к девальвации белорусского рубля. «Нацбанк боится, подольше удерживает ставку, она снижается не так быстро, чтобы не возникало дестабилизации», — отметил эксперт Однако, темпы снижения, по мнению Владимира Тарасова, опасного уровня не достигли.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк в восьмой раз снижает ставку рефинансирования. Это указывает на позитивные процессы в белорусской экономике, считают эксперты. Благодаря снижению ставки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Международная конференция по нефтепереработке пройдет в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика