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Восемь раз отмерь: почему Нацбанк опасается слишком быстро снижать ставку рефинансирования
28.09.2017 09:40 — Новости Экономики | БДГ
Нацбанк в восьмой раз снижает ставку рефинансирования. Это указывает на позитивные процессы в белорусской экономике, считают эксперты. Благодаря снижению ставки кредиты для жителей страны станут дешевле, новые возможности получит и бизнес.
Восьмое снижение ставки рефинансирования
Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 18 октября ставки рефинансирования с 11,5% до 11% годовых, сообщили в Нацбанке.
«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», —
Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% — годом ранее). С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, — ближе к 6%. В Нацбанке считают, что это указывает на то, что рисков увеличения давления инфляции пока нет.
Справка БДГ
Это уже восьмое снижение ставки рефинансирования в 2017 году. Предыдущее снижение ставки произошло
Что дальше?
Заместитель главы Нацбанка Сергей Калечиц 19 сентября
Как считают аналитики российского «Сбербанка», инфляция позволяет Нацбанку продолжать снижать в 2017 году ставку рефинансирования. «Наши оценки показывают, что в ближайшие месяцы инфляция в Беларуси будет колебаться около отметки 6% (в годовом выражении), а средний рост цен по итогам 2017 года составит 6,5%», — приводит доклад специалистов
Эксперты считают, что ситуация на потребительском рынке дает возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, полагают эксперты. «При официальной цели Национального банка не более 9% в декабре 2017 года динамика инфляции позволяет регулятору агрессивно снижать уровень ставок в экономике», — считают аналитики «Сбербанка».
В свою очередь в Евразийском банке развития
Почему снижается ставка
«Снижение ставки рефинансирования связано с уменьшением темпов инфляции, а это позитивные изменения в белорусской экономике. В финансовой сфере снижение ставки рефинансирования — это положительный фактор: дешевле кредиты, а, значит, покупательная способность вырастет, предпринимательство получит новые возможности для развития», — прокомментировал БДГ ситуацию экономический обозреватель Владимир Тарасов.
По его мнению, не смотря на снижение ставка — достаточно высокая, что защищает от рисков дестабилизации.
«С точки зрения инфляции ставка — немного завышена, с точки зрения экономики она также немного высоковата. В соседних странах ставки намного ниже», — подчеркнул эксперт.
Тарасов пояснил, что Нацбанк перестраховывается, там помнят, как происходила кредитная накачка экономики, которая в конечном итоге привела к девальвации белорусского рубля. «Нацбанк боится, подольше удерживает ставку, она снижается не так быстро, чтобы не возникало дестабилизации», — отметил эксперт Однако, темпы снижения, по мнению Владимира Тарасова, опасного уровня не достигли.
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Нацбанк в восьмой раз снижает ставку рефинансирования. Это указывает на позитивные процессы в белорусской экономике, считают эксперты. Благодаря снижению ставки...
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