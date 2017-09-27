Восемь раз отмерь: почему Нацбанк опасается слишком быстро снижать ставку рефинансирования

Нацбанк в восьмой раз снижает ставку рефинансирования. Это указывает на позитивные процессы в белорусской экономике, считают эксперты. Благодаря снижению ставки кредиты для жителей страны станут дешевле, новые возможности получит и бизнес.

Восьмое снижение ставки рефинансирования

Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 18 октября ставки рефинансирования с 11,5% до 11% годовых, сообщили в Нацбанке.

«Инфляционные процессы продолжают замедляться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%. Основной вклад в замедление годовых темпов роста потребительских цен вносят товары, не подверженные сезонному влиянию и административному регулированию», — пояснили в Нацбанке.

Доля товаров в потребительской корзине, цены на которые выросли в годовом выражении менее чем на 5%, увеличилась в августе 2017 года до 63% (около 30% — годом ранее). С учетом фактически складывающейся динамики инфляции ожидается, что прирост потребительских цен сложится по итогам 2017 года ниже, чем прогнозировалось ранее, — ближе к 6%. В Нацбанке считают, что это указывает на то, что рисков увеличения давления инфляции пока нет.

Справка БДГ

Это уже восьмое снижение ставки рефинансирования в 2017 году. Предыдущее снижение ставки произошло 13 сентября . В первый раз она уменьшилась 18 января – с 18% до 17%, а затем с 15 февраля – с 17% до 16% годовых , с 15 марта – с 16% до 15% годовых , а 14 июня она снизилась до 13% . В Нацбанке не исключали снижения ставки рефинансирования к концу этого года до 14-16%. К 2020 году поставлена цель - не более 5% инфляции и снижения ставки рефинансирования до 7%.

Что дальше?

Заместитель главы Нацбанка Сергей Калечиц 19 сентября заявил , что есть возможности для рассмотрения вопроса о дальнейшем снижении ставки рефинансирования с одним но. «Мы сделали уже достаточно много шагов в этом направлении. По-видимому, если мы и будем вести речь о снижении ставки рефинансирования, шаги в этом направлении будут более осторожными», — сказал Калечиц.

Как считают аналитики российского «Сбербанка», инфляция позволяет Нацбанку продолжать снижать в 2017 году ставку рефинансирования. «Наши оценки показывают, что в ближайшие месяцы инфляция в Беларуси будет колебаться около отметки 6% (в годовом выражении), а средний рост цен по итогам 2017 года составит 6,5%», — приводит доклад специалистов БелаПАН .

Эксперты считают, что ситуация на потребительском рынке дает возможности для дальнейшего снижения процентных ставок, полагают эксперты. «При официальной цели Национального банка не более 9% в декабре 2017 года динамика инфляции позволяет регулятору агрессивно снижать уровень ставок в экономике», — считают аналитики «Сбербанка».

В свою очередь в Евразийском банке развития отметили , что в Беларуси сохраняется возможность повышения инфляции, растут тарифы, в данной ситуации так быстро снижать ставку рефинансирования, как это делают белорусские власти, не следует.

Почему снижается ставка

«Снижение ставки рефинансирования связано с уменьшением темпов инфляции, а это позитивные изменения в белорусской экономике. В финансовой сфере снижение ставки рефинансирования — это положительный фактор: дешевле кредиты, а, значит, покупательная способность вырастет, предпринимательство получит новые возможности для развития», — прокомментировал БДГ ситуацию экономический обозреватель Владимир Тарасов.

По его мнению, не смотря на снижение ставка — достаточно высокая, что защищает от рисков дестабилизации.

«С точки зрения инфляции ставка — немного завышена, с точки зрения экономики она также немного высоковата. В соседних странах ставки намного ниже», — подчеркнул эксперт.

Тарасов пояснил, что Нацбанк перестраховывается, там помнят, как происходила кредитная накачка экономики, которая в конечном итоге привела к девальвации белорусского рубля. «Нацбанк боится, подольше удерживает ставку, она снижается не так быстро, чтобы не возникало дестабилизации», — отметил эксперт Однако, темпы снижения, по мнению Владимира Тарасова, опасного уровня не достигли.