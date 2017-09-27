У Беларуси есть планы выйти на рынок евробондов в 2018 году. Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский перед началом Белорусского инвестиционного форума.



Василий Матюшевский. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вероятность прихода западного капитала в белорусские банки Василий Матюшевский в среднесрочной перспективе оценил как высокие.

«Практически по всем государственным банкам, кроме „Белагропромбанка“ работа по привлечению капитала ведется. Формы разные, но работа идет», — отметил он.

Первый вице-премьер заверил, что не прекращается работа и по «Беларусбанку», «просто анализ показал, что нужна более глубокая предпродажная подготовка». Речь, по словам первого вице-премьера, идет о сроке в один-два года. Проект вхождения ЕБРР в капитал «Белинвестбанка» реализуется еще быстрее — «горизонт — 12 месяцев максимум».

Белорусские банки, по оценкам Матюшевского, могут быть интересны как западноевропейским банкам, так и китайским.

Матюшевский также рассказал про планы Беларуси вновь выйти на рынок евробондов в 2018 году. «Окно есть и аппетит к белорусскому риску есть», — уверил он. При этом, отметил первый вице-премьер, в настоящее время вопрос заимствований остро не стоит, «все сбалансировано»