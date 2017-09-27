ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский инвестиционный форум открылся в Минске

28.09.2017 09:56 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский инвестиционный форум открылся в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский инвестиционный форум открылся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Для участия в форуме зарегистрировались около 500 человек.

Мероприятие собрало представителей международных и иностранных финансовых институтов, частных иностранных инвесторов, представителей органов государственного управления, национального бизнеса и экспертное сообщество. Эксперты обсудят стратегии привлечения иностранных инвестиций в Беларусь, инвестиционный, технологический и кадровый потенциал страны, правительственные меры поддержания деловой и инвестиционной активности.

Во время панельных дискуссий участники поделятся информацией о возможностях и особенностях инвестиционного сотрудничества в таких секторах, как информационные технологии, зеленая экономика и энергетика, промышленность, рассмотрят перспективы реализации важных социальных проектов в рамках государственно-частного партнерства, преимущества и льготы работы в индустриальном парке "Великий камень", а также становление в Беларуси эффективного финансового рынка, интегрированного в мировой.

Организаторы Белорусского инвестиционного форума - Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский инвестиционный форум открылся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. Для участия в форуме зарегистрировались около 500...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Горизонт - 12 месяцев максимум": иностранный капитал придет в белорусские банки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика