28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский инвестиционный форум открылся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Для участия в форуме зарегистрировались около 500 человек.

Мероприятие собрало представителей международных и иностранных финансовых институтов, частных иностранных инвесторов, представителей органов государственного управления, национального бизнеса и экспертное сообщество. Эксперты обсудят стратегии привлечения иностранных инвестиций в Беларусь, инвестиционный, технологический и кадровый потенциал страны, правительственные меры поддержания деловой и инвестиционной активности.

Во время панельных дискуссий участники поделятся информацией о возможностях и особенностях инвестиционного сотрудничества в таких секторах, как информационные технологии, зеленая экономика и энергетика, промышленность, рассмотрят перспективы реализации важных социальных проектов в рамках государственно-частного партнерства, преимущества и льготы работы в индустриальном парке "Великий камень", а также становление в Беларуси эффективного финансового рынка, интегрированного в мировой.

Организаторы Белорусского инвестиционного форума - Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики Беларуси.-0-