Нацбанк: риск оттока капиталов из Беларуси минимален, структура депозитов улучшается

Нацбанк не разделяет опасений некоторых банков относительно возможного оттока капиталов из страны, заявил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц в кулуарах Белорусского инвестиционного форума.

«Мы мониторим в постоянном режиме ситуацию на депозитном рынке, она достаточно устойчивая. Конечно, привлечение рублевых депозитов идет уже не такими темпами, как это было в начале года, но в целом все устойчиво и структура вкладов меняется в лучшую сторону», — отметил Калечиц.

В частности, доля безотзывных рублевых вкладов населения — порядка 40%, доля долгосрочных в них — порядка 65%. «Значимых рисков тут мы не видим», — добавил он.

Рассказывая о макроэкономической ситуации в стране, Калечиц отметил, что к концу года возможно некоторое ускорение инфляции, но значимых рисков нет. По оценкам Нацбанка, за год инфляция сложится на уровне порядка 6%. «И это в рамках нашего прогноза, даже немного ниже», — отметил Дмитрий Калечиц.

«Есть определенная неопределенность в области административно регулируемых цен, но пока каких-то планов на этот счет правительство не озвучивало. Мы видим, что укладываемся в те прогнозы, которые есть, и двигаемся к своей среднесрочной цели: инфляция не выше 5% к 2020 году. Базовые макроэкономические риски под контролем: достаточно устойчива ситуация с платежным балансом, неплохая ситуация по текущему счету, с резервами все благоприятно», — добавил заместитель председателя правления Национального банка.