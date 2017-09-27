ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк: риск оттока капиталов из Беларуси минимален, структура депозитов улучшается

28.09.2017 10:18 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нацбанк не разделяет опасений некоторых банков относительно возможного оттока капиталов из страны, заявил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц в кулуарах Белорусского инвестиционного форума.

«Мы мониторим в постоянном режиме ситуацию на депозитном рынке, она достаточно устойчивая. Конечно, привлечение рублевых депозитов идет уже не такими темпами, как это было в начале года, но в целом все устойчиво и структура вкладов меняется в лучшую сторону», — отметил Калечиц.

В частности, доля безотзывных рублевых вкладов населения — порядка 40%, доля долгосрочных в них — порядка 65%. «Значимых рисков тут мы не видим», — добавил он.

Рассказывая о макроэкономической ситуации в стране, Калечиц отметил, что к концу года возможно некоторое ускорение инфляции, но значимых рисков нет. По оценкам Нацбанка, за год инфляция сложится на уровне порядка 6%. «И это в рамках нашего прогноза, даже немного ниже», — отметил Дмитрий Калечиц.

«Есть определенная неопределенность в области административно регулируемых цен, но пока каких-то планов на этот счет правительство не озвучивало. Мы видим, что укладываемся в те прогнозы, которые есть, и двигаемся к своей среднесрочной цели: инфляция не выше 5% к 2020 году. Базовые макроэкономические риски под контролем: достаточно устойчива ситуация с платежным балансом, неплохая ситуация по текущему счету, с резервами все благоприятно», — добавил заместитель председателя правления Национального банка.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В частности, доля безотзывных рублевых вкладов населения - порядка 40%, доля долгосрочных в них - порядка 65%. "Значимых рисков тут мы не видим", - добавил он.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусский инвестиционный форум открылся в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика