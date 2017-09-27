ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: приезд высоких представителей католического духовенства - признание белорусской политики

28.09.2017 10:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Приезд в Минск высоких представителей католического духовенства в том числе является признанием белорусской политики мира и согласия. Об этом Александр Лукашенко заявил 28 сентября на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Приезд в Минск столь высоких представителей католического духовенства мы расцениваем как знак особого уважения к верующим-католикам Беларуси. Уверен, это признание политики мира и согласия, которую наше государство целенаправленно проводит внутри страны и на международной арене», — сказал руководитель государства.

«Мы не могли стоять в стороне, когда вспыхнул конфликт на юго-востоке Украины. Мы делали и продолжим делать все от нас зависящее, чтобы минский процесс, минские соглашения, которым нет альтернативы, способствовали скорейшему восстановлению мира на украинской земле», — заявил Лукашенко.

«Совсем недавно мы еще раз подтвердили свою позицию в отношении войны в Украине. И наша позиция не нова. Вам, представителям самой совестливой части нашего общества, могу сказать, что еще в начале конфликта мы предложили европейским политикам, как выйти из той ситуации, чтобы не усугубить положение, — сказал президент. — Европейские политики согласились с нашими предложениями, но действий, к сожалению, не последовало. А сегодня, когда погибли тысячи людей, когда это уже конфликт международного масштаба, все признали, что мы правы, и фактически многие предлагают тот же вариант, который я когда-то предложил в начале этого конфликта»

Пленарное заседание совета, которое проводится ежегодно, является главным событием года в Католической церкви Европы. Выбор места проведения пленарного заседания совета — это своего рода конкурс. В 2016 году на пленарном заседании совета в Монако местом следующего заседания был выбран Минск, впервые в столицу Беларуси прибыли около 50 высших католических иерархов Европы.

Запланировано проведение встречи с предстоятелем БПЦ митрополитом Минским и Заславским Павлом. Кроме этого католические иерархи посетят храм-памятник в честь Всех Святых и его крипты.

В Совет епископских конференций Европы входит 39 епископов из Европы, в том числе митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Офис Совета находится в Брюсселе. Цель Совета — совместная работа католических епископов по вопросам веры, проблемам секуляризации и глобализации, развитие миссионерского и социального служения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Приезд в Минск столь высоких представителей католического духовенства мы расцениваем как знак особого уважения к верующим-католикам Беларуси", - заявил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк: риск оттока капиталов из Беларуси минимален, структура депозитов улучшается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика