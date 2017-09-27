Лукашенко: приезд высоких представителей католического духовенства - признание белорусской политики

Приезд в Минск высоких представителей католического духовенства в том числе является признанием белорусской политики мира и согласия. Об этом Александр Лукашенко заявил 28 сентября на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Приезд в Минск столь высоких представителей католического духовенства мы расцениваем как знак особого уважения к верующим-католикам Беларуси. Уверен, это признание политики мира и согласия, которую наше государство целенаправленно проводит внутри страны и на международной арене», — сказал руководитель государства.

«Мы не могли стоять в стороне, когда вспыхнул конфликт на юго-востоке Украины. Мы делали и продолжим делать все от нас зависящее, чтобы минский процесс, минские соглашения, которым нет альтернативы, способствовали скорейшему восстановлению мира на украинской земле», — заявил Лукашенко.

«Совсем недавно мы еще раз подтвердили свою позицию в отношении войны в Украине. И наша позиция не нова. Вам, представителям самой совестливой части нашего общества, могу сказать, что еще в начале конфликта мы предложили европейским политикам, как выйти из той ситуации, чтобы не усугубить положение, — сказал президент. — Европейские политики согласились с нашими предложениями, но действий, к сожалению, не последовало. А сегодня, когда погибли тысячи людей, когда это уже конфликт международного масштаба, все признали, что мы правы, и фактически многие предлагают тот же вариант, который я когда-то предложил в начале этого конфликта»

Пленарное заседание совета, которое проводится ежегодно, является главным событием года в Католической церкви Европы. Выбор места проведения пленарного заседания совета — это своего рода конкурс. В 2016 году на пленарном заседании совета в Монако местом следующего заседания был выбран Минск, впервые в столицу Беларуси прибыли около 50 высших католических иерархов Европы.

Запланировано проведение встречи с предстоятелем БПЦ митрополитом Минским и Заславским Павлом. Кроме этого католические иерархи посетят храм-памятник в честь Всех Святых и его крипты.

В Совет епископских конференций Европы входит 39 епископов из Европы, в том числе митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Офис Совета находится в Брюсселе. Цель Совета — совместная работа католических епископов по вопросам веры, проблемам секуляризации и глобализации, развитие миссионерского и социального служения.