28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский инвестиционный форум открылся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Для участия в форуме зарегистрировались около 500 человек.

"Беларусь является оптимальным транспортно-логистическим коридором между Европой и СНГ. Мы имеем удобную инфраструктуру, достаточно подготовленные кадры и развитую промышленность, аграрный и строительный комплексы, динамично развивающуюся IT-сферу. Это хорошая база для ведения бизнеса", - заявил на открытии форума первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.

Он подчеркнул привлекательность Беларуси как участницы Евразийского экономического союза: "Это рынок практически с 180 миллионами населения со свободным перемещением товаров, услуг, капитала. Не менее важно наше соседство с огромным единым рынком Европейского союза".

Василий Матюшевский констатировал, что законодательство Беларуси сформировалось на основе лучших мировых практик и предусматривает гарантию соблюдения прав инвестора, равные условия для внутреннего и внешнего капитала, возможность применения международного права и т.д. Подписаны и действуют более 60 международных соглашений о поощрении и защите инвестиций.

"О благоприятном инвестклимате свидетельствует тот факт, что количество компаний с иностранным капиталом за последние четыре года увеличилось практически на 40%. Данные компании обеспечивают около четверти общего объема выручки и экспорта нашей страны", - сказал первый вице-премьер.

По его словам, либерализация бизнес-процессов позитивно оценивается международным сообществом.

"Правительство Беларуси активно развивает сотрудничество с международными финансовыми организациями. Мы имеем достаточно серьезный портфель с Всемирным банком, активно сотрудничаем с Европейским банком реконструкции и развития", - констатировал Василий Матюшевский.

Он подчеркнул, что в Беларуси действует достаточно продвинутое инвестиционное законодательство с различными преференциальными режимами, что создает экономические предпосылки для прихода инвесторов в малые и средние города, сельскую местность, свободные экономические зоны, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и Парк высоких технологий. "Правительство постоянно проводит мониторинг инвестиционно-делового климата, совершенствует его по мере необходимости. Мы работаем над созданием максимально благоприятных условий для формирования и функционирования предпринимательской среды. В тесном взаимодействии с бизнес-сообществом подготовлен беспрецедентный пакет документов по совершенствованию условий ведения бизнеса, исключению излишних требований и вовлечению населения в активную экономическую деятельность", - заявил Василий Матюшевский.

Первый вице-премьер выразил уверенность, что Белорусский инвестиционный форум поможет сгенерировать новые идеи, послужит импульсом к реализации совместных проектов и заключению контрактов. "Беларусь открыта и готова к партнерству в реализации совместных проектов. Экономика завтрашнего дня во многом зависит от тех, кто присутствует сегодня в зале", - подчеркнул он.

Белорусский инвестиционный форум собрал представителей международных и иностранных финансовых институтов, частных иностранных инвесторов, представителей органов государственного управления, национального бизнеса и экспертное сообщество. Эксперты обсудят стратегии привлечения иностранных инвестиций в Беларусь, инвестиционный, технологический и кадровый потенциал страны, правительственные меры поддержания деловой и инвестиционной активности.

Во время панельных дискуссий участники поделятся информацией о возможностях и особенностях инвестиционного сотрудничества в таких секторах, как информационные технологии, зеленая экономика и энергетика, промышленность, рассмотрят перспективы реализации важных социальных проектов в рамках государственно-частного партнерства, преимущества и льготы работы в индустриальном парке "Великий камень", а также становление в Беларуси эффективного финансового рынка, интегрированного в мировой.

Организаторы Белорусского инвестиционного форума - Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики Беларуси.-0-