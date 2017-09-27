Белоруснефть: пора повышать цены на топливо

МИНСК, 28 сен — Sputnik. В Беларуси назрела необходимость повышения цен на автомобильное топливо, заявил заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Россия повышает акцизы на топливо, в Беларуси решение пока не принято

В Беларуси с 2015 по 2017 годы цены на топливо оставались неизменными. С начала 2017 года цены стали повышаться с шагом на одну копейку, и на данный момент общий размер повышения составил около 5%.

"Если смотреть экономически, то определенное повышение цен в Беларуси назрело. Не может бензин сегодня в стране, которая не добывает достаточно нефти для загрузки своих НПЗ, бензин стоить дешевле, чем в России. Это неправильно", — сказал Каморников журналистам в кулуарах отраслевой конференции в четверг в Минске.

Он отметил, что в Белоруснефти понимают, каким болезненным для населения может быть этот вопрос. Однако в ситуации, когда стоимость барреля нефти на мировых площадках укрепилась до 55 долларов, а на этой неделе цена барреля повышалась и до 59 долларов, цены на внутреннем рынке должны расти.

"Исходя из дисбаланса цен, который есть сегодня между Россией и Беларусью, пятипроцентный уровень был бы достаточно разумным, взвешенным и оправданным с точки зрения конъюнктуры между соседними странами", — сказал Каморников, отвечая на вопрос спутник о том, какой уровень повышения был бы целесообразным с точки зрения экономики нефтепереработки.



© Инфографика Стоимость бензина в странах Европы

Как пояснил заместитель гендиректора Белоруснефти, сегодня нерентабельные внутренний рынок топлива работает только потому, что низкие цены на топливо компенсируются за счет прибыльности экспорта нефтепродуктов. В то же время белорусские НПЗ проходят масштабную модернизацию и должны Ее завершить в обозначенные сроки, это 2019 год.

"Белоруснефть всегда, вне зависимости от того, выгодно это или нет, торговала на внутреннем рынке, и так будет и впредь. Это же не значит, что если будет невыгодно, наши заводы откажутся от продаж на внутреннем рынке и будут все гнать на экспорт", — сказал Каморников.

Он также сообщил, что сейчас на внутреннем рынке наблюдается рост потребления топлива, хотя доля Белоруснефти несколько сократилась за счет поставок в Беларусь Российского топлива.

"Мы спокойно смотрим на эту ситуацию и те потери доли рынка, которые мы сегодня имеем, в долгосрочной перспективе отыграются", — добавил он.