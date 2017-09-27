Матюшевский анонсировал скорое принятие революционных указов

Пакет документов, направленных на развитие предпринимательства, должен кардинально поменять бизнес-среду в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский в кулуарах Белорусского инвестиционного форума.





Подготовленный пакет документов революционный и в самое ближайшее время он будет подписан.

«Это десять фундаментальных документов, которые должны кардинально поменять всю бизнес-среду», — отметил он. Первый вице-премьер также рассказал, что в ближайшее время планируется собрать и прессу, и представителей бизнес-сообщества, и экспертов, чтобы «очень глубоко погрузиться в содержание документов».

«Мы часто принимаем хорошие документы, но их последующая имплементация тем более правоприменительная практика нивелируют мягко говоря, то, что мы принимаем», — заметил Матюшевский.

Первый заместитель премьер-министра рассказал, что принятие документов имеет две фундаментальные задачи: первая, самозанятость населения и раскрепощение, снижение стоимости входа в любой бизнес, максимальное снижение последующего администрирования; второе — все, что связано с новой повесткой, это цифровизация всей экономики.

«Это глобальная возможность прихода серьезных игроков как минимум из близлежащих стран», — считает он.

На вопрос, насколько сложно согласовывался пакет документов, а прежде многие документы принимались с правками и изъятиями, серьезно меняющими документы, Матюшевский улыбнулся: «Сложно согласовывалось. Но вышло в том виде, который мы хотели».

Напомним, ключевой документ по либерализации в экономике Беларуси — проект декрета «О развитии предпринимательства» был вынесен на рассмотрение президента Беларуси Александра Лукашенко 26 сентября.

В нем прописаны утверждение единых требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, а также в области охраны окружающей среды и ветеринарии. Минимизируется вмешательство государства в работу субъектов хозяйствования, усиливаются механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою деятельность перед обществом при сохранении необходимого уровня контроля со стороны государства. Кроме уже названных норм планируется введение уведомительного порядка осуществления отдельных наиболее распространенных видов экономической деятельности. В соответствующий перечень войдут бытовые, туристические услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство сельхозпродукции, стройматериалов и иная деятельность.

Ожидается также максимальное упразднение административных барьеров, связанных с наличием сложных и длительных процедур получения справок, согласований и иных видов разрешительной документации. Также предусмотрено, что с 1 июля 2018 года выдача лицензий будет осуществляться исключительно в электронном виде и т.д.