Снижение ставки рефинансирования влияет на депозитный рынок, но это не страшно

С 18 октября ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 11% годовых. Это восьмое снижение в 2017 году. С начала года показатель снизился на 7 процентных пунктов с 18% до 11%.

Комментарий Жанны Кулаковой, финансового консультанта TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Снижение процентных ставок в экономике не только повышает привлекательность кредитов, но и снижает привлекательность вкладов. На депозитном рынке уже просматриваются последствия от снижения ставок – белорусы все чаще предпочитают счета до востребования срочным вкладам. Если посмотреть статистику за июнь-август, мы увидим, что летом 2017 года белорусы практически не делали срочные вклады и хранили средства на текущих счетах. За июнь-август переводные рублевые депозиты физлиц выросли на 13,1%, а срочные – всего на 1%. Переводные валютные депозиты физлиц выросли на 12,3%, а срочные – сократились на 0,2%. То есть объем срочных депозитов практически не меняется уже несколько месяцев, а вот остатки по счетам, средства с которых можно снять по первому требованию, прирастают. Судя по всему, низкие ставки уже не мотивируют многих граждан сберегать на срочных депозитах, и люди предпочитают держать деньги под рукой, например, на карточке, жертвуя дополнительным доходом.

На самом деле, это не очень правильно – инфляция в Беларуси хоть и замедлилась, но все равно присутствует, а ставки по депозитам эту инфляцию как раз перекрывают. Иностранная валюта, к слову, тоже подвержена инфляции. Поэтому деньги все же лучше размещать в инструменты, предполагающие хоть какую-то доходность.

Сейчас инфляция в годовом выражении составляет 5,3%, а ставка рефинансирования – в два раза выше. Так что даже при сохранении инфляции на текущем уровне у ставки рефинансирования сохраняется «запас хода» вниз, ну а дальнейшее замедление инфляционных процессов этот потенциал только повысит. Отсутствие притока средств в срочные депозиты нам пока не страшен – в банках накопился значительный объем избыточной ликвидности, которую Нацбанк регулярно изымает. Например, только из системы было изъято 675 млн рублей «лишних» денег.