Александр Карлюкевич назначен министром информации Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Карлюкевича, который до настоящего времени работал в должности заместителя министра информации, руководителем этого ведомства, передает БЕЛТА .



Александр Карлюкевич. Фото: ТРО "Союз"

Александр Карлюкевичу 53 года. В 1985 году окончил Львовское высшее военно-политическое училище; в 2002 году — Академию управления при президенте Беларуси. Является лауреатом премии президента Беларуси «За духовное возрождение».

С 1985 года работал на различных должностях в редакциях средств массовой информации, в том числе в таких изданиях, как газета «За Родину» в Ашхабаде, газеты «Ленинец», «Во славу Родины», «Культура», «Звязда», «Чырвоная змена», «Народная газета», «Советская Белоруссия» в Минске.

2006−2011 годы — директор редакционно-издательского учреждения «Литература и искусство». 2011−2012 годы — главный редактор учреждения «Редакция газеты «Звязда». 2012−2016 годы — директор — главный редактор редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда».

С 2016 года до настоящего времени работал в должности заместителя министра информации.