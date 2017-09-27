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МИД Беларуси вручил послу Украины ноту в связи нарушением воздушного пространства

28.09.2017 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусский МИД вручил послу Украины Игорю Кизиме ноту в связи с нарушением воздушного пространства Беларуси со стороны Украины самолетом «DA-42», которое произошло 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: vzletim.aero

Белорусская сторона отметила недопустимость нарушений государственной границы, и теперь ожидает официальных объяснений и ждет, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем.

Кроме того в ходе встречи в МИД вспомнили и об озвученных ранее украинской стороной обвинениях в адрес белорусских авиакомпаний. Как пояснили в МИДе, белорусская сторона удовлетворена тем, что Украина быстро разобралась в ситуации и выяснила, что выдвинутые ею обвинения безосновательны.

— В первом случае инцидент имел место не с белорусским самолетом и не имевшим никакого отношения к авиакомпании «Белавиа», а во втором случае команду осуществлять полет в запрещенной зоне самолету белорусской авиакомпании «РубиСтар» отдал украинский диспетчер «Днепр-Радар», — рассказал начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик и добавил, что «от украинской стороны хотелось бы изначально более профессионального подхода к подобным ситуациям».

 
 
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Белорусская сторона удовлетворена тем, что Украина быстро разобралась в инциденте и выяснила, что выдвинутые ею обвинения безосновательны.

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