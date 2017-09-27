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Генерал-майор милиции и ветврач стали помощниками президента по Минской и Витебской областям
28.09.2017 13:26 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко назначил инспекторов по Минской и Витебской областям. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующие кадровые решения президент принял в четверг, 28 сентября.
Помощником президента — инспектором по Минской области назначен Игорь Евсеев.
Генерал-майор милиции Евсеев
Евсеев женат, имеет троих детей. Считает, что «милиционер — это образ жизни».
Помощником президента — инспектором по Витебской области назначен Александр Субботин.
Александр Субботин до своего нового назначения
Ему 41 год, родом он из Витебска. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, позже вернулся туда уже преподавателем. Профессор, доктор биологических наук.
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Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующие кадровые решения президент принял в четверг, 28 сентября.
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