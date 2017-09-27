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Генерал-майор милиции и ветврач стали помощниками президента по Минской и Витебской областям

28.09.2017 13:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко назначил инспекторов по Минской и Витебской областям. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующие кадровые решения президент принял в четверг, 28 сентября.

Помощником президента — инспектором по Минской области назначен Игорь Евсеев.


Генерал-майор милиции Евсеев с апреля 2015 года возглавлял УВД Минской области. До этого три года прослужил на должности главы УВД Витебского облисполкома, куда пришел 15 июня 2012 года с должности начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.

Евсеев женат, имеет троих детей. Считает, что «милиционер — это образ жизни».

Помощником президента — инспектором по Витебской области назначен Александр Субботин.

Александр Субботин

Александр Субботин до своего нового назначения работал заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь — директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора.

Ему 41 год, родом он из Витебска. Окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, позже вернулся туда уже преподавателем. Профессор, доктор биологических наук.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующие кадровые решения президент принял в четверг, 28 сентября.

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