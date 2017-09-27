Беларусь не исключает возможности транзита нефтепродуктов через российские порты при выгодных условиях. Но сравнивая тарифы в странах Балтии и России, есть куда оптимизироваться российским партнерам. Об этом заявил журналистам и.о. гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

«При определенных моментах можно обеспечить экономическую целесообразность поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты. Сравнивая тарифы в странах Балтии и России, есть куда оптимизироваться российским партнерам», — отметил Сергей Гриб, добавив, что «экономика пока не складывается».

По словам Гриба, надо учитывать не только железнодорожные тарифы, но фрахт, портовые сборы и так далее. «Взять логистику. Рига нахоходится от „Нафтана“ на расстоянии 400 км. А российская Усть-Луга — 800 км», отметил он.

Как ранее сообщалось, в конце августа президент России Владимир Путин заявил о том, что транзит белорусских нефтепродуктов в Западную Европу неплохо бы развернуть на российские порты , использовав самый простой метод — прописать Минску такую логистику «в нагрузку» к договору на поставку нефти.

Глава РЖД Олег Белозеров тогда пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры. «По нефтеналиву мы дали пятидесятипроцентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — сказал Белозеров.

Кроме долгосрочных контрактов с Литвой и Латвией есть у Минска и другие аргументы, самый весомый из которых — экономическая неэффективность.

Цена вопроса для Беларуси серьезная — выгода от поставки беспошлинной нефти при годовом объеме 24 млн тонн и текущих ценах составляет около 1,4 млрд долларов в год.

Вице-премьер Владимир Семашко, комментируя инициативу Путина, отметил: Россия не предпринимает попыток давить на Беларусь для изменения путей транзита белорусских нефтепродуктов.

«Мы в апреле урегулировали все отношения по нефти до 2025 года. Нет ультиматумов и шантажа и, надеюсь, не будет. Есть предложение посмотреть пути транспортировки нефтепродуктов (через российские порты. — Прим. ред). Но экономика должна быть основой всего. Пока это просто рабочее предложение», — пояснил Семашко.