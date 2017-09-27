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Американская корпорация открывает офис в Минске в надежде "на логистику, промышленность и медицину"

28.09.2017 13:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Американская корпорация Honeywell открыла свое представительство в Минске. Об этом заявил гендиректор Honeywell в России/СНГ Мирослав Кафеджиев на презентации в Минске.


Фото: Reuters

«Год назад поняли, что управлять бизнесом в Беларуси, но не иметь здесь офиса — это неправильно. Поэтому открываем представительство в Минске, — сказал он. — Мы решили, что сделаем ставку в Беларуси на логистику (сканеры штрих-кодов, автоматизация складов и т.д.), промышленность (например, двигатели, электротранспорт) и медицину», — сообщил он.

Менеджер отказался раскрыть объем продаж в денежном выражении на белорусском рынке. «Не позволяют корпоративные правила. Стоит задача расти выше рынка в трех вышеназванных сферах», — отметил Кафеджиев.

Что касается приобретения или создания производственных активов в Беларуси, то представитель компании отметил, что «локализация производства в Таможенном союзе это очень важно».

«В России у Honeywell достраивается третий завод. В Беларуси продолжится работа, когда часть решений отдается на откуп белорусским партнерам-интеграторам», — добавил он.

— Россия и США в настоящее время находятся в стадии санкционной войны. Влияет ли это на деятельность американской корпорации? Не является ли Беларусь этаким запасным аэродромом для Honeywell?

«Мы соблюдаем все правила страны, в которой работаем. В то же время стараемся максимально обслуживать наших клиентов. Повлияют санкции или нет, не берусь сказать. Мы тесно работаем с партнерами из Беларуси и нареканий не слышали», — сказал он.

Honeywell входит в список 100 ведущих мировых компаний, составляемый журналом Fortune. Оборот компании за 2016 год составил 39,3 млрд долларов, чистая прибыль — 4,8 млрд. В корпорации трудится около 130 тыс. человек. Honeywell специализируется на производстве электронных систем управления и автоматизации автомобильного и аэрокосмического оборудования, технологиях для эксплуатации зданий и промышленных сооружений.

Ранее компания не имела офиса в Беларуси, а работала через российский офис и местных дилеров. Клиентами Honeywell в Беларуси являются «Белоруснефть», «Нафтан», «Гродно Азот», бумажная фабрика «Герой труда», бумажная фабрика «Спартак», «Интеграл».

Американская компания является одним из поставщиков для всех секторов нефтегазовой отрасли Беларуси: от добычи газа до его переработки; системы контроля качества установлены на целлюлозно-бумажных комбинатах; решения для пожарной безопасности установлены на многих заводах и культурных учреждениях страны.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Менеджер отказался раскрыть объем продаж в денежном выражении на белорусском рынке. "Не позволяют корпоративные правила. Стоит задача расти выше рынка в трех...

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