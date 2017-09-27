В Долгиново перезахоронили останки польских пограничников, погибших в 1939 году

В Долгиново под Вилейкой прошла торжественная церемония перезахоронения останков солдат Корпуса охраны пограничья, которые погибли 17 сентября 1939 года. Церемония проходила в присутствии делегации Польши, представителей местной власти и местных жителей.





На погранзаставу «Погост» в ночь с 16 на 17 сентября 1939 года напал 14-й пограничный отряд войск НКВД. Во время сражения погиб командир взвода Стефан Комар и шестеро солдат. Погибших в братской могиле недалеко от погранзаставы похоронили местные жители. Фрагмент заставы — фундамент — сохранился и до сих пор находится на колхозном поле. Благодаря сохранившемуся элементу, эксперты Института национальной памяти Польши и 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны Беларуси в ходе эксгумационных работ смогли обнаружить останки погибших солдат.

Было принято решение перенести их и перезахоронить с почестями на военном кладбище в Долгиново.

Церемония началась с богослужения в приходском костеле в Долгиново. Здесь собрались не только официальные лица, но и местные жители, которые историю погибших солдат знают не понаслышке.

— Мы столько ждали, чтобы их красиво похоронили. О них много говорили еще мои родители, — рассказывает одна местная жительница. — Это очень хорошо, что военных проводят в последний путь с почестями.

После имши в костеле, в сопровождении почетного караула и военного оркестра останки погибших отвезли на военное кладбище 20-х годов и похоронили возле солдат, погибших в годы Первой мировой и польско-большевистской войны.





— Мы видим здесь могилы польских, белорусских, немецких, русских и большевистских солдат и у всех одинаковые надгробья — перед смертью все равны, — выступил после церемонии перезахоронения посол Польши в Беларуси Конрад Павлик. — Согласно польской традиции военные кладбища, вне зависимости от того, на чьей стороне сражались солдаты, это святое. Поэтому хочу поблагодарить белорусских партнеров, жителей Долгиново и всех, кто помог состояться сегодняшнему большому дню.

Шансов найти останки солдат, как отметил заместитель председателя Института национальной памяти Польши Кшыштаф Швагжык, было очень мало. Но благодаря белорусским коллегам это сделать удалось.

Он также рассказал, что когда местные жители хоронили погибших, одному из солдат в руку вложили розу. При раскопках ее тоже нашли.





— Известный польский поэт написал такие строчки: «Лето в этот год было очень красивым». И он как раз писал про лето 1939 года. Тогда еще никто не знал, что в истории человечества начинается одна из наиболее трагичных страниц. Солдаты корпуса охраны границы слушали новости с фронта и думали, что скоро будут сражаться с гитлеровцами. И никто тогда не подумал бы, что погибнут они от советских войск, — рассказал Кшыштаф Швагжык. — Потом на протяжении многих лет на том самом месте, где покоились останки солдат, выполнялись обычные сельскохозяйственные вещи: сеяли зерно, собирали его — это было колхозное поле. И казалось, что уже нет шансов, чтобы найти останки солдат. Но в этом году, после многих лет поисков, нам удалось найти останки людей в солдатских мундирах, похороненных в братской могиле. У одного из них в руках все еще была та роза, с 1939 года. И сегодня мы собрались тут, чтобы отправить этих людей в последний путь, исполнить свой белорусский, польский, католический, православный, человеческий долг.

Замминистра внутренних дел Польши Якуб Скиба подчеркнул, что подобные мероприятия очень важны для Польши и поблагодарил белорусскую сторону за помощь в проведении изыскательных работ и организации церемонии.

— Эти солдаты 78 лет ждали, мы им были должны. Следует подчеркнуть, что белорусские власти очень помогли организовать и провести эту важную церемонию, — сказал Якуб Скиба. — Хочу подчеркнуть, что в исторической перспективе для польского и белорусского народов такие события, как сегодня, имеют особенное, большое значение. Про это свидетельствует и проверенная жизнью правда о том, что граница может делить страны, но также может стать мостом, который объединяет их. Поэтому мы должны налаживать добрые отношения со своими соседями, при этом уважая территориальную целостность и суверенитет. Про это говорит и история, и эти могилы в Долгиново, где покоятся тела солдат, отдавших свои жизни за свои страны.