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Проект закона о бюджете-2018 депутаты обсуждают в комиссиях

28.09.2017 15:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен – Sputnik. Рабочие варианты проекта закона "О республиканском бюджете на 2018 год", представленные Советом министров, уже находятся в постоянных комиссиях, идет их обсуждение, заявил в четверг председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Совета нижней палаты белорусского парламента.

Проект закона о бюджете-2018 депутаты обсуждают в комиссиях
© Sputnik / Виктор Толочко
Парламентарии соберутся на осеннюю сессию 2 октября

Результаты работы в комиссиях будут обобщены на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, а также в ходе так называемого нулевого чтения с участием членов правительства и профильных министерств.

Помимо закона о бюджете на рассмотрении в комиссиях находится еще около 60 вопросов. Около половины из них готовы для включения в повестку дня новой сессии.

В частности, на осенней сессии планируется рассмотреть проекты законов по вопросам противодействия монополизму, оптимизации механизмов государственно-частного партнерства, обеспечения прозрачности процедур государственных закупок, совершенствования банковского законодательства, инвестиционной и приватизационной деятельности.

Андрейченко также призвал депутатов особенно внимательно отнестись к законопроектам, которые уже в течение года находятся в работе. Речь, в частности, идет о проектах законов о нормативных правовых актах, именных приватизационных чеках, физической культуре и спорте, обращении с животными, по вопросам питьевого водоснабжения, корректировке гражданского и гражданско-процессуального законодательства.

Всего в проекте повестки дня осенней сессии 28 вопросов, в том числе девять законопроектов, 13 проектов законов о ратификации международных договоров, а также четыре декрета президента. В таком виде проект будет вынесен на утверждение Палаты представителей. 

Очередная сессия Палаты представителей Национального собрания шестого созыва открывается 2 октября 2017 года.

Предполагается также, что в ходе этой сессии в Палате представителей состоится ряд парламентских слушаний. Кроме того депутаты нижней палаты парламента планируют принять участие в заседании ПА ОБСЕ в Андорре, а также в ряде других международных межпарламентских мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет Палаты представителей обсудил планы на предстоящую осеннюю сессию, которая открывается 2 октября.

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