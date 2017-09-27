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Минск в 2018 году хочет рефинансировать больше 50% внешнего госдолга

28.09.2017 15:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен — Sputnik. Валютные обязательства Беларуси в 2018 году составят порядка 2,5 млрд долларов, около 1,6-1,7 млрд планируется рефинансировать, сообщил первый заместитель министра финансов страны Максим Ермолович.

В 2017 году Беларуси надлежит выплатить около 3,4 млрд долларов по внешнему госдолгу, что составляет примерно пятую часть ожидаемых доходов консолидированного бюджета. По данным Минфина, внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 августа 2017 года составил 15,6 млрд долларов и вырос с начала года на 2 млрд долларов, или на 14,3%.

"Планируется, что в следующем году внешние обязательства, точнее обязательства, номинированные в валюте, составят 2,5 миллиарда долларов. Я бы не хотел на данном этапе называть всю структуру платежей, потому что идет активная работа по формированию проекта бюджета. Но планируется, что порядка 800-900 млн долларов мы погасим, остальное будем планировать рефинансировать", — сказал Ермолович в четверг журналистам в Минске.

Он также отметил, республиканский бюджет на 2018 год сформирован с профицитом в 500 млн рублей, весь объем профицита Минск рассчитывает получить за счет поступления в бюджет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

"Мы сохраняем бюджетное правило, при котором бюджет формируется с профицитом. Размер этого профицита напрямую коррелирует с поступлениями доходов от нефтяного сектора, как и в текущем году. Размер профицита республиканского бюджета — на уровне 500 млн рублей", — отметил первый заместитель министра.

Как ранее сообщал Sputnik, в настоящее время пакет бюджетных законопроектов уже находится на рассмотрении в профильных комиссиях нижней палаты белорусского парламента. Эти проекты законов должны быть рассмотрены парламентом в двух чтениях на осенней сессии, которая открывается 2 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Валютные обязательства страны составят около 2,5 млрд долларов, не менее 1,6 млрд долларов планируется рефинансировать.

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