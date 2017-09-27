В Украине отрицают нарушение воздушного пространства Беларуси

Патрульный самолет DA-42 Государственной пограничной службы Украины, который 25 сентября осуществил плановый полет на участках Черниговского и Житомирского погранотрядов и не нарушал воздушное пространство Беларуси. Об этом TUT.BY рассказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.



На рисунке маршрут полета патрульного самолета Госпогранслужбы 25 сентября 2017 года. Система "Авиатрекинг". Иллюстрация предоставлена пресс-службой Госпогранслужбы Украины

«Самолет DA-42 Государственной пограничной службы Украины 25 сентября выполнял плановый полет с целью воздушного мониторинга государственной границы на участках Черниговского и Житомирского пограничных отрядов. Смежная (белорусская — прим. TUT.BY) сторона была заблаговременно была предупреждена о выполнении полетов ведомственным самолетом на указанных участках», — рассказал Олег Слободян.

Он также отметил, что самолет оборудован системой вторичной локации, что позволяет органам управления воздушным движением отслеживать полет самолета.

«Органы управления воздушным движением „Украэрорух“ наблюдали полет самолета. По их информации нарушений государственной границы не зафиксировано. Радиотехнические подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины также наблюдали за полетом, они также не зафиксировали нарушений государственной границы», — добавил он.

Представитель Госпогранслужбы Украины подчеркнул, что самолет оборудован современной навигационной системой «GARMIN-1000», которая позволяет экипажу осуществлять навигацию с высокой точностью.

«По материалам объективного контроля ведомственной системы отслеживания маршрута полета самолета „Авиатрекинг“ нарушений границы не зафиксировано», — подытожил он и добавил, что Госпогранслужба Украины еще раз проверит всю техническую документацию, касающуюся данного полета для объективного установления истины.

Напомним, сегодня МИД Беларуси вручил послу Украины Игорю Кизиму ноту в связи с нарушением 25 сентября воздушного пространства страны с украинской стороны самолетом DA-42.