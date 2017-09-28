В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая модель видеодомофона от Smartec для частного дома или офиса Ассортимент оборудования Smartec для СКУД пополнили настенные видеодомофоны ST-MS204M-WT, предназначенные для организации одно-двусторонней видео-аудиосвязи. Новинки...

Ассортимент оборудования Smartec для СКУД пополнили настенные видеодомофоны ST-MS204M-WT, предназначенные для организации одно-двусторонней видео-аудиосвязи. Новинки имеют лаконичный корпус белого цвета с размерами 170 на 120 на 25 миллиметров, цветной 4-дюймовый дисплей, сенсорные кнопки управления. И позволяют обслуживать до двух вызывных панелей, двух дополнительных камер наблюдения и двух охранных датчиков. Важно отметить, что монитор видеодомофона снабжен встроенной памятью и слотом для microSD карты для записи видео и аудиоданных. Кроме того, в ST-MS204M-WT реализована функция Интерком для связи с тремя другими мониторами, подключенными к устройству. Внешний вид ST-MS204M-WT достаточно лаконичен.На глянцевой фронтальной панели из акрила расположены 4-дюймовый цветной монитор с разрешением экрана 320 на 240 пикселей, стандартный набор сенсорных кнопок Просмотр, Открыть и Ответ-Отбой, а также микрофон для передачи голосовых сообщений на вызывные панели. В торцевой части монитор видеодомофона имеет динамик с регулятором громкости, слот для карты памяти, кнопку вызова меню настроек, а также кнопки запуска записи видео и сохранения текущего кадра. Кроме того, монитор снабжен встроенным блоком питания для простого подключения к электросети.Возможность локальной записи и хранения видео-аудиоданных, поступающих на монитор, расширяет его охранный функционал. Поскольку встроенная память ST-MS204M-WT рассчитана на хранение всего 80 кадров с последующей перезаписью, для расширения локального архива монитор видеодомофона предусматривает использование опциональной карты памяти microSD, Class 10 и выше, емкостью до 32 гигабайт. Активация записи в архив может осуществляться автоматически при поступлении на видеодомофон сигнала вызова с вызывной панели или по срабатыванию внешних охранных датчиков или камер, а также принудительно по команде пользователя.Новый монитор поддерживает режим односторонней видеосвязи и двусторонней аудиосвязи по четырехпроводной линии с двумя вызывными панелями марки Smartec, ST-DS104С-GR и ST-DS206С-BK. При этом в ST-DS104C-GR используется камера с разрешением 420 ТВЛ, а в ST-DS206C-BK с 600 ТВЛ, а ее объектив защищен ударопрочным стеклом. Встроенная в обе панели инфракрасная подсветка позволяет транслировать на монитор видеодомофона качественное изображение круглосуточно. При необходимости использования панелей вызова других производителей монитор ST-MS204M-WT требует приобретения устройств сопряжения.При использовании на объекте нескольких видеодомофонов Smartec будет полезна функция Интерком. ST-MS204M-WT имеет интерфейсы для подключения к нему трех дополнительных мониторов, которые размещаются в различных зонах жилого дома, офиса или производственного помещения с учетом удобства работы с подконтрольными вызывными панелями. Каждый монитор видеодомофона в такой сети может использоваться для общения с посетителями и разблокировки электрозамков дверей, а также для внутренней связи или в качестве системы громкого оповещения.Отслеживать ситуацию на объекте в любой момент времени позволяет дежурный режим просмотра изображений с подконтрольных к монитору камер, даже без поступления звонка от посетителя. Это удобно, когда пользователю необходимо увидеть, что происходит за дверью, воротами или калиткой, где установлена вызывная панель или дополнительные камеры, путем последовательного нажатия кнопки Просмотр. Иными словами, монитор видеодомофона позволяет просматривать изображения от четырех источников видео попеременно. При этом следует учитывать, что максимальное расстояние от монитора до панели вызова, камеры, может достигать 100 метров в зависимости от типа используемого кабеля.www.smartec-security.ru