В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Soudal поможет избежать появления грибка и плесени На предмет предотвращения появления плесени или грибка Soudal предлагает систему теплого монтажа Soudal Window System. Началась осень, сезон дождей. Погода в это время года...

На предмет предотвращения появления плесени или грибка Soudal предлагает систему теплого монтажа Soudal Window System. Началась осень, сезон дождей. Погода в это время года отличается повышенной влажностью, а в домах включается отопление, что способствует повышению вероятности образования плесени. Риску заражения грибком подвержены любые строения, и борьба с ним остается актуальной проблемой для многих владельцев недвижимости. Темные пятна плесени в гостиной или спальне не только выглядят чрезвычайно неприглядно, но и могут серьезно угрожать здоровью. Чтобы избежать появления нежелательных микроорганизмов вследствие повышенной влажности или плохой терморегуляции, следует обеспечить правильный монтаж окон.Стыки окна со стеной особенно уязвимы к потере тепла и влаги. Когда влага проникает в пену, которая была применена для установки и уплотнения окон, ее способность к теплоизоляции значительно снижается. Поэтому при монтаже окон первостепенное значение имеет эффективная защита теплоизоляционного материала от влаги. Система теплого монтажа Soudal Window System для установки и герметизации окон, состоящая из полиуретановой пены, пароизоляционных лент, саморасширяющихся лент и герметиков, обеспечит надежную гидро- и теплоизоляцию, что поможет избежать образования плесени или грибка.Место соединения стены и окна является особо уязвимым для потери тепла и накопления влаги, поэтому здесь особенно важна качественная герметизация. Только сухой слой изоляции обеспечивает длительную защиту от замерзания и плесени. Теплый монтаж Soudal Window System основан на создании трех взаимодействующих слоев.Внутренняя герметизация, паронепроницаемая лента, представляет собой защитный экран для теплоизоляционного слоя, предотвращающий проникновение водяного пара и влаги изнутри здания. Средний слой, монтажная пена Soudafoam, выступает в качестве тепло- и звукоизоляции. Наружная герметизация, паропропускающая лента, защищает от попадания влаги внутрь, одновременно делая возможным диффузию водяного пара из перегородки.Правильный монтаж окон с помощью Soudal Window System, это не только гарантия их долговечности, но защита от утечки тепла, неправильной вентиляции и повышенной влажности, что может привести к образованию плесени в доме или квартире. Ведь главное условие успешной борьбы с неприятным явлением, это устранение условий для его развития.www.soudal.ru