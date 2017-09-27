Беларусь намерена рефинансировать свои долги

В будущем году выплаты по долгам составят 2,5 млрд долларов. Беларусь намерена разместить евробонды и рефинансировать часть долга.

Как сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Максим Ермолович на полях Белорусского инвестиционного форума, в следующем году обязательства, номинированные в валюте, составят $2,5 млрд: порядка $800-900 млн будет погашено, а остальное планируется рефинансировать.

Замминистра также рассказал, что в Минфине разрабатывается стратегия управления госдолгом.

“В рамках этой концепции установлены и параметры ежегодных платежей, которые мы собираемся рефинансировать - то есть выпускать новый долг для погашения старого. Также установлен тот долг, который мы планируем погашать, чтобы сохранять общий уровень госдолга в приемлемом состоянии. Исходя из этих индикаторов, мы выстраиваем свою долговую политику, в том числе по присутствию на внешнем рынке”, - отметил Ермолович.

Он рассказал также, что у Беларуси есть возможность диверсификации инструментов заимствований и выхода на внешний рынок капитала. Это дает возможность уйти от двухсторонних заимствований, перейти на более предсказуемые рыночные варианты привлечения денег. Евробонды Беларусь может разместить уже в будущем году.