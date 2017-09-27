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Беларусь намерена рефинансировать свои долги

28.09.2017 16:56 — Новости Экономики | БДГ  
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В будущем году выплаты по долгам составят 2,5 млрд долларов. Беларусь намерена разместить евробонды и рефинансировать часть долга.

Как сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Максим Ермолович на полях Белорусского инвестиционного форума, в следующем году обязательства, номинированные в валюте, составят $2,5 млрд: порядка $800-900 млн будет погашено, а остальное планируется рефинансировать.

Замминистра также рассказал, что в Минфине разрабатывается стратегия управления госдолгом.

В рамках этой концепции установлены и параметры ежегодных платежей, которые мы собираемся рефинансировать - то есть выпускать новый долг для погашения старого. Также установлен тот долг, который мы планируем погашать, чтобы сохранять общий уровень госдолга в приемлемом состоянии. Исходя из этих индикаторов, мы выстраиваем свою долговую политику, в том числе по присутствию на внешнем рынке”, - отметил Ермолович.

Он рассказал также, что у Беларуси есть возможность диверсификации инструментов заимствований и выхода на внешний рынок капитала. Это дает возможность уйти от двухсторонних заимствований, перейти на более предсказуемые рыночные варианты привлечения денег. Евробонды Беларусь может разместить уже в будущем году.

Напомним, что внешний госдолг Беларуси вырос с начала года почти на 2 млрд долларов. Госдолг Беларуси на 1 июля 2017 года составил 39,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 млрд рублей, или на 7,4%. Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,9 млрд долларов.

 
 
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В будущем году выплаты по долгам составят 2,5 млрд долларов. Беларусь намерена разместить евробонды и рефинансировать часть долга.

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