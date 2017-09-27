В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Башкортостане будут развивать энергоэффективное деревянное домостроение Высокотехнологичные деревянные дома могут стать доступным решением жилищного вопроса для жителей Башкортостана. В коттеджном поселке Нагаевский парк построили...

Высокотехнологичные деревянные дома могут стать доступным решением жилищного вопроса для жителей Башкортостана. В коттеджном поселке Нагаевский парк построили первый энергоэффективный коттедж на деревянном каркасе по новой комплексной системе ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ. В его презентации принял участие заместитель председателя Государственного комитета по строительству и архитектуре Республики Башкортостан Артем Ковшов. Система, разработанная одним из крупнейших международных производителей надежных и эффективных строительных материалов, открывает новые возможности в загородном домостроении. Коттеджи повышенного комфорта индивидуальной планировки и архитектуры строятся всего за один сезон, за 3-4 месяца. Они доступны для покупки, цена под ключ 25-30 тысяч рублей за квадратный метр, и экономичны в эксплуатации. Расходы на отопление снижены вдвое.Первый в Башкортостане дом по новой системе построила компания DOM LK. Она взяла на вооружение современные технологии, чтобы показать, что дом действительно может быть лучше квартиры. Небольшой коттедж, включающий два этажа по 34 квадратных метра и веранду в 17 квадратных метрров, может стать оптимальным решением для молодой семьи. Цена дома сложной архитектуры в русском стиле под ключ чуть более 2 миллионов рублей. Прогнозные годовые расходы на отопление газом 3 тысячи рублей, электричеством 13 тысяч рублей. По соседству с ним компания уже начала строительство нового энергоэффективного коттеджа площадью 124 квадратных метра. Участники отрасли убеждены, что это только начало большой истории.Дом, который нам сегодня показали, это качественный продукт в ценовом сегменте ниже среднего. Причем он доступен и для приобретения, и для владения. Есть много примеров, когда люди покупали дешевые дома, а потом на совещаниях энергоснабжающие организации отмечали тенденцию просроченных платежей. Ведь недаром нередко звучит утверждение, что жить за городом дорого. Содержание дома и участка требует средств. И существенная доля затрат, это расходы на поддержание комфортного микроклимата. В данном случае заявлены класс энергоэффективности А и сокращение расходов на отопление вдвое. Мы посмотрим динамику энергопотребления дома на протяжении года.Я хорошо разбираюсь в таких технологиях и на 90 процентов уверен, что расчеты подтвердятся, прокомментировал Артем Ковшов. Заместитель председателя Государственного комитета по строительству и архитектуре Республики Башкортостан также отметил важность развития деревянного домостроения для региона. Республика богата лесами. Наукоемкие технологии позволят получать готовый продукт из своего сырья. А это налоги, рабочие места. Безусловно, это начинание нужно поддерживать и развивать.Расчеты новой системы домостроения полностью подтвердились на практике за 2 года эксплуатации пилотного проекта, реализованного в Калужской области. В самые холодные зимние месяцы хозяйка двухэтажного коттеджа площадью 165 квадратных метров платит всего полторы тысячи рублей коммунальных платежей. Именно такой разумный подход к энергосбережению эксперты признали оптимальным. Пилотный проект был отмечен самыми престижными в России отраслевыми наградами в области энергоэффективности. Он стал победителем Второго конкурса Минэнерго ENES и Конкурса инновационных проектов НОПРИЗ-2016.Помимо экономии энергоэффективность обеспечивает такое важное преимущество, как повышенный комфорт жизни круглый год. Летом в доме сохраняется приятная прохлада. Зимой отсутствует эффект холодного излучения стен, когда температура у стен ощутимо ниже, чем в центре помещения. Это позволяет не натапливать комнаты до 26-28 градусов. Ведь человеку тепло и уютно при оптимальных для его организма 20-22 градусах.www.tn.ru