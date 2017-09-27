В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На заводе Ридан запущено производство пластин для разборных пластинчатых теплообменников 21 сентября 2017 года состоялось торжественное открытие новой производственной линии на нижегородском заводе разборных пластинчатых теплообменников Ридан группы...

21 сентября 2017 года состоялось торжественное открытие новой производственной линии на нижегородском заводе разборных пластинчатых теплообменников Ридан группы компаний Данфосс. Инвестиции в проект составили примерно 170 миллионов рублей. В мероприятии приняли участие представители Минстроя России, Министерства энергетики и Минпрома Нижегородской области, а также администрации города Дзержинска. Вместе с приглашенными журналистами чиновники присутствовали при пуске прессов, после чего осмотрели производство. Открытие отечественного производства этого важнейшего вида оборудования есть знаменательное событие для жилищно-коммунального хозяйства региона и отрасли в целом. Сегодня в стране действуют масштабные программы модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе при капитальном ремонте многоквартирных домов и новом строительстве.Поэтому индустрия и энергетика нуждаются в собственной производственной базе, обеспечивающей существующие потребности внутреннего рынка в современном конкурентоспособном энергосберегающем оборудовании, отметил в своем обращении заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис, поздравивший всех присутствующих с открытием нового производства.Свои поздравления компании Ридан и группе Данфосс передал также губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, отметивший плодотворный характер многолетнего сотрудничества области с компанией и значимость расширения ее производственной базы для экономического развития региона. Запуск новой линии значительно повышает локализацию производства Danfoss в России и пополняет ассортимент продукции Нижегородской области еще одним высококонкурентным отечественным продуктом.По наиболее ходовым типоразмерам пластин мы уже сейчас можем говорить практически о стопроцентном импортозамещении, а в ближайшем будущем планируем полностью перейти на российское сырье. Таким образом, будет создан устойчивый внутренний спрос на металлургическую продукцию высокого качества, соответствующую мировым стандартам, добавил Михаил Шапиро, генеральный директор Данфосс.По словам руководителя, на сегодняшний день компания Ридан занимает первое место на российском рынке теплообменников для коммунальной энергетики. В дальнейшем производитель планирует выпускать пластины не только для собственных нужд, но и поставлять их на экспорт в страны Таможенного союза, а также в Европу.Перенос части мощностей Danfoss из Европы в Россию стал возможен после приобретения в 2016 году компании Sondex. Помимо пластин, на предприятии в Дзержинске изготавливаются плиты, элементы рамы и другие комплектующие для теплообменников. Для обеспечения непрерывного контроля качества продукции на заводе создана собственная лаборатория.На всех стадиях производства пластин будет осуществляться комплексный контроль качества. Он разделен на четыре этапа. Первый, входной контроль сырья по документам и замерам, промежуточный, замер габаритов заготовок, затем осуществляется приемка первых образцов пластин перед запуском штамповки в серию, и в конечном итоге готовые изделия проходят выборочный контроль на отсутствие трещин методом цветной дефектоскопии.www.danfoss.ru