Водка в Беларуси подорожает: акцизы на крепкое спиртное увеличены

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Ставка акцизов на крепкий алкоголь в Беларуси увеличена с 1 октября текущего года, сообщили Sputnik в пресс-службе президента.



© Фото: пресс-служба президента Лукашенко призвал правительство не баловаться с акцизами на спиртное

Соответствующее решение закреплено в указе № 347 "Об установлении ставки акцизов на отдельные подакцизные товары", который Александр Лукашенко подписал в четверг 28 сентября.

"В соответствии с документом с 1 октября увеличивается ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более", – сказали в пресс-службе.

Повышение не коснется спиртов, вин (плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, фруктово-ягодных натуральных, натуральных, включая игристых, шампанских, газированных и шипучих), а также сидра, пива и пивных коктейлей.

С указанной даты акциз на крепкий алкоголь подорожает на 59 копеек – до 14,04 рубля за литр безводного этилового спирта.