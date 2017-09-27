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Водка в Беларуси подорожает: акцизы на крепкое спиртное увеличены
28.09.2017 18:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Ставка акцизов на крепкий алкоголь в Беларуси увеличена с 1 октября текущего года, сообщили Sputnik в пресс-службе президента.
© Фото: пресс-служба президента
Соответствующее решение закреплено в указе № 347 "Об установлении ставки акцизов на отдельные подакцизные товары", который Александр Лукашенко подписал в четверг 28 сентября.
"В соответствии с документом с 1 октября увеличивается ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более", – сказали в пресс-службе.
Повышение не коснется спиртов, вин (плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, фруктово-ягодных натуральных, натуральных, включая игристых, шампанских, газированных и шипучих), а также сидра, пива и пивных коктейлей.
С указанной даты акциз на крепкий алкоголь подорожает на 59 копеек – до 14,04 рубля за литр безводного этилового спирта.
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Соответствующее решение закреплено в указе № 347, который Александр Лукашенко подписал в четверг 28 сентября.
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