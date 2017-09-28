Всемирный банк выделил 60 млн долларов на поддержку частного бизнеса в Беларуси

Совет директоров Всемирного банка одобрил заем в размере 60 млн долларов для Банка развития, обеспеченный гарантией Беларуси, для поддержки частного бизнеса. Об этом говорится в сообщении международного финансового института.



Фото: Reuters

Цель проекта состоит «в расширении доступа к финансированию частных микро, малых и средних предприятий (ММСП) и укреплении управления и институционального потенциала Банка развития».

«Частные предприятия отмечают, что отсутствие доступа к финансовым ресурсам не позволяет им осуществлять инвестиции и создавать рабочие места. Ожидается, что данный проект будет способствовать росту занятости простых белорусов», — цитируются в пресс-релизе слова главы представительства Всемирного банка в Беларуси Александра Кремера.

После мирового экономического кризиса частным предприятиям все сложнее привлекать финансирование. Доступ частного к финансовым ресурсам особенно ограничен, особенно если они нуждаются в долгосрочных кредитах, говорится в сообщении.

Во Всемирном банке отметили, что новый проект опирается на выводы, сделанные в рамках Программы оценки финансового сектора (ПОФС) 2014 и 2016 годов. ПОФС показала, что директивное и субсидируемое кредитование государственных предприятий составляет слишком большую часть банковского кредитования. Это вытесняет эффективные инвестиции, констатировали эксперты.