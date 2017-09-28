В пакете документов, которые вот-вот подпишет глава государства, самый обсуждаемый — декрет о новых условиях работы ИТ-отрасли . Не просто создать комфортную среду, а сыграть на опережение, привлечь в Беларусь мировые центры разработки из высшей лиги — задача весьма амбициозная. Какие перспективы Беларуси как ИТ-страны, что мешает нам стать ИТ-хабом в Восточной Европе, за что хвалят нового главу ПВТ Янчевского и зачем белорусам стоит смотреть на карту Новой Зеландии, обсуждали участники проходящего в Минске инвестиционного форума.





ИТ — наше всё. Но риски велики

«ИТ — это не сфера и не отрасль. Для нас это глобальная нервная система всего, общества, бизнеса, это система будущего. Сегодня мы все понимаем, что производство, реальный сектор не создадут рабочих мест. Роботы, технологии съедят эти рабочие места. Но появятся новый рабочие места, в технологическом секторе, в ИТ. Где будут эти рабочие места? В какой стране? Интернет стер границы между государствами. Мы сегодня можем создавать технологический продукт, сервис, продукт будущего, из любой точки земного шара, из той точки, где разработчику это комфортно делать. В этой точке будут и рабочие места, и экономический рост», — задал тон дискуссии модератор ИТ-секции старший партнер юридической компании «Алейников и партнеры» Денис Алейников.

Поэтому на первые роли выходит экосистема, прежде всего — правовая. Сегодня, отметил Алейников, уже невозможно заставить кого-то приехать сюда, чтобы делать какой-то ИТ-бизнес, или не дать уехать — с теми же целями. Основные надежды айтишники возлагают на проект декрета, уже внесенный на рассмотрение главы государства. Он, считают представители айтишных и юридических компаний, участвовавших в его разработке, позволит Беларуси конкурировать с другими юрисдикциями.

«Сингапур — это сегодня бренд, smart nation. Израиль — бренд, start up nation. Беларусь для себя уже бренд — ИТ-страна. И хотим быть таким брендом для мира», — сказал Алейников.

За идею ИТ-страны спикеры не уставали хвалить главу ПВТ Всеволода Янчевского и президента.

«Меня очень удивило, что новое руководство Парка собрало мнения огромного количества моих коллег при работе над декретом. Может, это был не общественно открытый процесс, но внутри отрасли обсуждение было достаточно открытым. В первую очередь, важно убрать вещи, которые еще остались от советского законодательства по внешнеэкономической деятельности», — отметил сооснователь MAPS.ME и AIMATTER Юрий Мельничек.

Однако пока, продолжал Мельничек, белорусский рынок инвестиций все еще очень страшный, очень непонятный. «Если почитать новости, можно увидеть, что в Беларуси инвесторов сажают. В таких условиях многие инвестфонды просто боятся сюда приходить», — добавил он. «Но для меня возможность оправдывает риск», — отметил Мельничек, отвечая на вопрос модератора, почему лично он все-таки продолжает развивать белорусские проекты.

«Если где-то строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, то у нас мягкость законов компенсируется рвением правоприменительной практики. Пока люди открывают новости и читают, что у нас постоянно происходит с предпринимателями, конечно, одних законов недостаточно. Поэтому обсуждаемый декрет — это такой обязательный гигиенический фактор, который просто нужно сделать. Потому что на том фундаменте, который есть у ПВТ за 12 лет, пора что-то строить, иначе начнет рассыпаться то, что есть», — продолжил тему венчурный партнер инвестиционной компании Haxus Александр Чекан.

«Нам надо смотреть на политическую карту Новой Зеландии, — отметил Юрий Мельничек. — Там, где она в центре, а наша страна очень и очень сбоку. Мы на себя смотрим отсюда — мы в Минске, в центре, в центре страны. Но наше государство — одно из многих и бизнесы сегодня простираются, как правило, на много разных государств».





Не вместо, а вместе

Замглавы ПВТ Александр Мартинкевич рассказал, что за последние 4−5 лет в Беларуси сформировалась критическая масса айтишников и начался большой прогресс в ИТ-отрасли.

Обращая внимание на перспективы продуктовой модели, Мартинкевич подчеркнул, что аутсорсинг нужен, ведь благодаря ему наши программисты получают высокие профессиональные компетенции. «Ни одна продуктовая компания не будет работать с выпускником вуза. В итоге студенты рано интегрируются в проекты, которые белорусские компании делают для крупнейших мировых заказчиков», — пояснил он. Дальнейшее развитие — появление продуктовых компаний.

«Истории успеха MSQRD, AIMATTER — большой вызов в том числе тех, кто используют заказную модель. Их опытные разработчики начинают смотреть в сторону продуктовиков. В итоге в самих компаниях могут создаваться бизнес-инкубаторы для сотрудников», — отметил замглавы ПВТ.

Мартинкевич также обратил внимание на создание в стране среды для развития инновационного предпринимательства и заверил, что по выручке резиденты ПВТ преодолеют планку в 1 млрд долларов.

«Инвестировать в ИТ сегодня — очень правильное решение. Мы недавно делали оценку рынка, на который Microsoft может претендовать вместе с другими игроками. Двадцать лет назад объем этого рынка составлял 250 млрд долларов. Когда мы смотрим на рынок сегодня, размер его — 4,5 триллиона. То есть мы выросли в 20 раз. Не думаю, что какая-то из традиционных экономических отраслей росла столь же быстро», — заявил глава представительства «Майкрософт» Антон Мякишев.

Блокчейн — будущее или настоящее

Один из самых дискуссионных моментов — новые технологии, в том числе нашумевший блокчеин.

«Мир поменялся, пришли новые технологии и пока никому не понятно, что с этим делать — это и криптовалюты, и блокчейн. Пока очень мало кто понимает, как это нужно регулировать. Но оставлять вопрос в серой зоне, то есть не регулировать вообще — значит тормозить развитие бизнесов», — прокомментировал Мельничек. В этом смысле с новым декретом есть шанс структурировать бизнесы, связанные, в частности, с блокчейном.

Пока дискуссии продолжаются, Нацбанк первым из госорганов взялся за внедрение технологии блокчейна.

«Небольшая страна Эстония не ждет, когда создадутся какие-то международные практики — они внедряют. Технология блокчеин у них уже работает не первый год в самых разных секторах экономики страны. Нацбанк плотно подошел к использованию технологии в прошлом году — в июне было решено не ждать и постановлением правления создали правовую основу для внедрения этой технологии у нас. Без правового регулирования внедрять технологии невозможно», — рассказал начальник главного управления информационных технологий Нацбанка Владимир Кучинский.

Этом постановлением Нацбанк только дал право использования технологии и фактически дистанцировался от вопроса — создалась саморегулируемая структура, совет нодов, которая управляет и регулирует, пояснил Кучинский. Он отметил, что Россия пошла по пути создания сети с жестким администратором, Беларусь сделала ставку на совет, состоящий из равноправных членов.

Еще одно предложение Янчевского — заложить в декрет использование смарт-контрактов . На вопрос о том, видит ли Нацбанк будущее за смарт-контрактами, Кучинский заметил, что говорить стоит уже не о будущем. «Речь не просто о создании правового поля — технология уже работает и есть все основания для ее развития. Но чтобы насытить смарт-контракты нужно взаимодействие на уровне всей страны. К примеру, если смарт-контракт касается покупки квартиры, то к сети блокчейн должен быть подключен и реестр регистрации квартир и так далее. Технологическая база уже есть и в том, что касается банковского сектора развивается. В частности разновидность смарт-контракта, проект по банковским аккредитивам, в ближайшее время реализует БелВЭБ», — рассказал представитель Нацбанка.







Блокчеин — это тренд, — поддержал Антон Мякишев. «Microsoft недавно выпустил продукт, облачный сервис, который позволяет очень просто писать информационные системы с использованием блокчейна в качестве создания той самой распределенной доверенной среды, с помощью которой можно и смарт-контракты реализовывать, и майнингом заниматься, и делать это не разрабатывая собственные механизмы с нуля, а на базе облака, с помощью высокоуровневых инструментов», — отметил он.

«Важно не просто создать комфортное правовое поле — важно создать лучшие условия в регионе, инвестор должен знать, есть юрисдикция, где все вопросы решены. Это должно дать возможность перетянуть сюда мозги, кадры, деньги», — резюмировал Денис Алейников.

Не стоит ожидать, что с принятием декрета за полгода что-то изменится. Но такой документ нужен, чтобы двигаться дальше, уверены участники рынка.

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