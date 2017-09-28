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Миссия МВФ будет работать в Беларуси с 26 октября по 10 ноября

29.09.2017 10:29 — Новости Экономики | БелТА  
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Миссия МВФ будет работать в Беларуси с 26 октября по 10 ноября

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда будет работать в Минске с 26 октября по 10 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве МВФ в Беларуси.

В представительстве фонда пояснили, что эксперты МВФ приедут для проведения ежегодных консультаций по IV статье.

Как сообщал накануне первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович, переговоры по новой программе с фондом пока приостановлены. "Работа над подготовкой программы приостановлена, потому что фактически программа готова, переговоры по ней завершены. Есть расхождения в позициях, и эти расхождения мы продолжаем сближать, теперь каждый в своей части. Возобновление будет возможно только после того, как мы сделаем запрос о продолжении программы и проведем ряд специальных действий, которые предусмотрены программой социально-экономического развития", - рассказал первый замминистра.

При этом он пояснил, что Минфин продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках работы над параметрами бюджетной сбалансированности и реализации налогово-бюджетной политики. "Мы ведем сотрудничество с МВФ и по технической помощи, по поддержке проектов, реализуемых Минфином", - добавил первый замминистра.

В последний раз миссия МВФ работала в Беларуси 5-12 июня. Эксперты фонда во главе с руководителем миссии по Беларуси Питером Долманом обсудили с представителями органов госуправления экономическую ситуацию в стране, а также актуальные вопросы взаимодействия, в частности, подготовку к ежегодным консультациям по IV статье, которые состоятся осенью 2017 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда будет работать в Минске с 26 октября по 10 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...

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